La Spagna accoglie Aquarius

sportfair

: #Migranti, #Spagna accoglie #Aquarius - TgLa7 : #Migranti, #Spagna accoglie #Aquarius - Agenzia_Ansa : La #Spagna accoglie la nave #Aquarius #migranti - MediasetTgcom24 : La Spagna accoglie la nave Aquarius #Aquarius -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Roma, 11 giu. (AdnKronos) – I verranno accolti nel porto spagnolo di Valencia. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. “E’ nostro dovere contribuire ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone”, ha sottolineato Sanchez in un comunicato della Moncloa. L’annuncio è arrivato mentre sulla vicenda era in corso un braccio di ferro tra Italia e Malta. L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, aveva lanciato un appello ai governi coinvolti per consentire uno sbarco immediato. Anche la Commissione europea aveva chiesto che i migranti fossero fatti sbarcare “il prima possibile”. SALVINI – “L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’è chi dice no” ha ribadito questa mattina in un post su Facebook, tornando a rilanciare ...