La sorella della D' Urso | ' Tra quelli che insultano Barbara ci sono gli scartati del

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme? L’indizio al compleanno della sorella del ballerino [VIDEO] : Stefano De Martino insieme a Gilda Ambrosio al compleanno della sorella: l’indizio che tutti aspettavano sulla liaison tra il ballerino e la stilista Nonostante lui smentisca la frequentazione con Gilda Ambrosio, tutti gli indizi fanno pensare che Stefano De Martino e la stilista stiano assieme. Tanti, anzi troppi gli eventi in cui il ballerino e la ragazza si ritrovano insieme. Ultimo tra gli altri il compleanno della sorella del ...

Morta Inés - sorella della regina d’Olanda Maxima : «Possibile suicidio» : Inés Zorreguieta Inés Zorreguieta, 33 anni, sorella minore della regina d’Olanda Maxima è stata trovata senza vita nella sua casa di Buenos Aires. Si tratterebbe di un suicidio, come ha riferito un portavoce del governo olandese al quotidiano argentino La Nacion. Cantante e chitarrista, Inés da tempo soffriva di depressione e disturbi dell’alimentazione. Un’anoressia che, negli anni, aveva provato a curare in diversi centri ...

Olanda - lutto nella Casa reale : morta suicida la sorella della regina Maxima : La 32enne Inés Zorreguieta trovata morta dalla madre nella sua Casa di Buenos Aires, in Argentina. Si parla di suicidio anche per i vecchi problemi psicologici che avevano colpito la donna in passato. Sotto shock la sorella, la regina d’Olanda Maxima, moglie del Re Guglielmo Alessandro, molto legata a Inés tanto da volerla come madrina al battesimo di una delle figlie.--Secondo i giornali locali, a trovarla esanime ed avvisare i servizi di ...

È morta Inés Zorreguieta - sorella della regina d'Olanda Maxima. Probabile suicidio : La sorella minore della regina Maxima di Olanda, Inés Zorreguieta, 32 anni, è morta mercoledì sera a Buenos Aires, in Argentina. Lo conferma l'ufficio di comunicazione della famiglia reale olandese. Si tratta probabilmente di un suicidio. I media argentini in questi ultimi anni hanno parlato più volte dei problemi di Inés Zorreguieta, segnata, in passato, anche dall'anoressia. La vita della sorella della ...

Luca Congera scomparso nel nulla - l'appello della sorella : "Cercatelo ancora" : A metà giugno Luca Congera compirà 50 anni: di lui si sono perse le tracce lo scorso 16 marzo, quando scomparve nel nulla a Quartu Sant'...

Nemi - alla Sagra delle fragole anche Francesca Trenta - sorella del ministro della Difesa : C'era anche Fancesca Trenta, sorella del neo minsitro della Difesa, alla Sagra delle fragole di Nemi. Trenta, che dirige l'associazione Flauto Magico, ha curato il concerto-danza, uno degli ...