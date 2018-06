La solitudine degli Eroi | l’editoriale del direttore su GQ luglio-agosto 2018

gqitalia

(Di lunedì 11 giugno 2018) A proposito di figurine Panini, quelle che riscoprite a pag. 104: il mio album di fine Anni 60 me lo ricordo. Nella pagina dell’Inter c’era la Stella dei dieci Scudetti di cui potevo vantarmi con il fratello milanista, ma soprattutto c’erano le due Coppe dei Campioni e le due Coppe Intercontinentali che potevo rinfacciare all’altro fratello, lo juventino. Mi piacevano, quelle Coppe. I tornei internazionali mi hanno sempre appassionato più del nostro Campionato. Il Mondiale, poi, era il massimo. Avevo solo un anno quando in Inghilterra nel 1966 fummo fatti fuori dalla Nazionale di Pyongyang – un’amica piombinese per farti notare che stai cercando alibi dice ancora «te dai la colpa alla Corea» – ma gli altri me li ricordo tutti. Quelli umilianti finiti al primo turno: Germania 1974, ci elimina la Polonia; Sudafrica 2010, la Slovacchia ci suona le vuvuzela; Brasile 2014, Uruguay. Quelli ...