La Sfida Mondiale è lanciata!

Tusk al G7 : Trump Sfida l'ordine mondiale : Si confermano alte le tensioni al vertice del G7 in Canada con numerose prese di posizione contro la politica portata avanti da Trump. "Quello che mi preoccupa di più è vedere che l'ordine mondiale, basato su regole comuni, si trovi sfidato non dai soliti sospetti ma sorprendentemente dal suo ...

Russia - Conte con Trump : ?«Mosca deve rientrare nel G8». Tusk : ?gli Usa Sfidano l’ordine mondiale : Italia e Stati Uniti insieme per far tornare la Russia nel club dei grandi. Lo ha detto prima Donald Trump, seguito poco dopo da Giuseppe Conte, che via twitter ha dichiarato:? «Sono d'accordo con il Presidente Donald Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti». Ma Mosca frena. Tsuk attacca Trump:?«Gli Stati Uniti sfidano l’ordine mondiale» ...

Sfida Mondiale : stiamo arrivando : Manca poco, ancora due giorni e poi si comincia! Parte infatti domenica Sfida Mondiale, il gioco dell'estate legato alla Coppa del Mondo. Giocare è semplice, basta registrarsi su www.SfidaMondiale.it ...

Calcio femminile - l’Italia che può ancora andare al Mondiale : le Azzurre Sfidano il Portogallo per la qualificazione : C’è una Nazionale che già venerdì 8 giugno potrebbe essere sicura di andare ai Mondiali, mentre gli Azzurri di Roberto Mancini guarderanno solo alla tv quelli in partenza in Russia. Sono le calciatrici del ct Milena Bertolini che battendo il Portogallo otterrebbe la qualificazione aritmetica a Francia 2019, rendendo ininfluente l’ultimo incontro in programma il prossimo 4 settembre in Belgio. Con sei vittorie conquistate nelle prime sei ...

Con Sfida Mondiale vincere è facile! : ...che dà la possibilità di trasformare le chiacchiere tra amici al bar in un modo divertente per dimostrare a tutti di essere un mago nell'indovinare i risultati delle partite del Campionato del Mondo. ...

F.1 - GP del Canada - Da Monaco a Montréal : così continua la Sfida Mondiale : Il Mondiale di Formula 1 è pronto a vivere il suo settimo appuntamento stagionale, il Gran Premio del Canada. Si corre sull'impegnativo circuito di Montréal, che sorge sull'Isola di Notre Dame, dove si rinnova la sfida tra Ferrari, Mercedes e Red Bull.così dopo 6 gare. Due vittorie ciascuno per i protagonisti di questo campionato - Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo - a testimoniare quanto la competizione sia molto equilibrata ...

Pronto a trionfare? Ecco Sfida Mondiale : Lo sport più bello del mondo è, da sempre, il calcio. Per tutti gli appassionati del mondo del pallone il Mondiale rimane poi il massimo che un tifoso possa sognare di ammirare. Certo, quest'anno i Mondiali in Russia non avranno la nazionale italiana tra le protagoniste ma oltre a ...

GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018/ Lotta contro la plastica : la Sfida globale è anche culturale : GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018: Lotta contro la plastica. I rifiuti continuano a rovinare il mare e la natura che ci circonda. Eppure basterebbe poco per sconfiggere l'inquinamento...(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:31:00 GMT)

Motomondiale - GP Mugello 2018 : una lepre in pista Sfida i piloti della Moto3. VIDEO : Non è la prima volta al Mugello né si tratta di un'eccezione nel mondo delle gare motoristiche, eppure l'irruzione delle lepri in pista si è verificata con una certa frequenza nel corso del weekend del GP d'Italia 2018 . Un episodio analogo si era verificato nel ...