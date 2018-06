La rete della seduzione | la tendenza dell’estate gioca con il vedo non vedo

vanityfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) Che cosa c’è di più sexy di un paio di calze a? Come la tela del ragno, sono un disegno sottile che invita ad avvicinarsi ma con cautela, consci del pericolo che ci aspetta. Sì, perché larappresenta perfettamente il gioco, che guidando l’occhio in une nonche incuriosisce, a tratti rivelando e a tratti respingendo, detta le regole del corteggiamento. Sono le stesse che si applicano per il guardaroba dell’estate, che propriofa il suo emblema, eleggendola a trend di stagione per abbigliamento e accessori. Rendendola accessibile a tutti, e non solo a chi si sente particolarmente in vena di scoprire le proprie carte. LEGGI ANCHEdi primavera: le 15 più hot Lo dimostrano le sfilate, che propongono una varietà di stili diversi per indossarla: dai capi sporty di Tommy Hilfiger a quelli smaccatamente sensuali di ...