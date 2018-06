La Rete degli Orti Botanici della Lombardia festeggia il solstizio d' estate

Maturità 2018 - oggi i nomi dei Commissari esterni/ Ma solo in segReteria : prime reazioni degli studenti : Maturità 2018, oggi i nomi dei Commissari esterni: il Miur rivelerà ufficialmente chi saranno i membri delle commissioni per ogni classe. Quando e dove scoprirli. Dal Miur tutto tace: il sito ufficiale del Ministero non ha ancora diffuso i nomi dei Commissari esterni della Maturità 2018 che tuttavia sono già arrivati, puntuali, nelle varie segreterie scolastiche. Tanti studenti da tutta Italia hanno segnalato ai portali ScuolaZoo e ...

MONREALE - CIMITERO DEGLI ORRORI/ Palermo - salme spostate dai loculi per rivendere le sepolture : pRete indagato : MONREALE, CIMITERO DEGLI ORRORI: il traffico di loculi scoperto dai carabinieri. Le salme venivano dissepolte e rivendute per migliaia di euro: tra gli indagati anche un prete, don Musumeci.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:18:00 GMT)

Sapeva degli abusi di un pRete su due chierichetti e non face nulla : condannato arcivescovo : L’arcivescovo di Adelaide, Philip Wilson, Sapeva degli abusi sessuali a due chierichetti da parte di un prete pedofilo. Ma ha sempre taciuto. E’ quanto ha stabilito un tribunale australiano che ha condannato l’ecclesiastico a due anni di carcere. Wilson è il membro di più alto grado della Chiesa cattolica mai condannato al mondo per questo tipo di reato.Continua a leggere

Tomba di Tutankhamon - la scoperta degli archeologi : “Non esistono camere segRete” : Un mistero che non è un mistero. Non esistono camere segrete nella Tomba di Tutankhamon. Lo hanno stabilito gli studi condotti da archeologi italiani, come rende noto il ministero egiziano per le Antichità di Stato. “Le scansioni effettuate con il radar all’interno della Tomba hanno dimostrato che non ci sono camere o tracce di telai di porte o di ingressi”, ha affermato Mostafa Waziri, a capo del Consiglio Supremo egiziano per le ...

Napolitano - la vergogna degli insulti in Rete : E quello di Scalfari come sta? E come stanno Giannini, Zucconi, Franco, la Gruber, Floris, Iacoboni, Feltri, Ferrara...? Tutti tarantolati?» Intanto dal mondo della politica, e non solo, si è alzato ...

Ceriale : agenti della polizia locale arrestano due spacciatori ed individuano la fitta Rete degli acquirenti : stata posta in essere oggi pomeriggio una delicata operazione antidroga che ha portato all'arresto di due spacciatori di origini marocchine di 21 e 38 anni. I due erano stati notati mentre stavano ...

TimeSplitters 4 : spuntano in Rete le concept art degli strambi personaggi del gioco mai arrivato sul mercato : La nota serie di sparatutto TimeSplitters riuscì a conquistare più di un fan nei primi anni duemila, e un quarto capitolo fu effettivamente sviluppato da Free Radical Design prima che lo studio britannico venisse acquistato da Crytek.In seguito all'acquisizione le notizie sullo stato dei lavori di TimeSplitters 4 cominciarono a diventare sempre più rare fino all'ufficialità della cancellazione del gioco, di cui non si seppe più nulla. Almeno ...

tutti bravi a fare soldi con le tasse degli italiani " l'alitalia trova tre pRetendenti - Business : Un processo che richiede il via libera della politica e dei sindacati. Silente, invece, il fronte Wizz Air, che nei mesi scorsi ha sempre specificato che l' interesse è soprattutto per le attività ...

Windows 10 : a partire da Redstone 5 potRete vedere l’autonomia degli accessori : Sembra che Microsoft, con l’aggiornamento Redstone 5 previsto per questo autunno, sia intenzionata a migliorare l’app impostazioni di Windows rendendola sempre più completa e soprattutto utile. I colleghi di Windows Report hanno scoperto che nella build 17639, l’ultima rilasciata per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Skip Ahead, è stata introdotta silenziosamente una nuova funzionalità interessantissima ...

Ambiente - progetto Nauticinblu di Marevivo : anche la Sicilia entra a far parte della Rete degli istituti nautici italiani : Partirà venerdì 6 aprile in Sicilia, grazie al sostegno del Gruppo Caronte&Tourist, il progetto di educazione ambientale di Marevivo che coinvolge circa 800 studenti degli istituti nautici di alcune regioni italiane. Obiettivo del percorso didattico è far acquisire ai futuri professionisti del mare competenze che vadano al di là del traffico marittimo, della conduzione tecnica e amministrativa della nave e includano la tutela dell’Ambiente e ...