La presentazione del libro di Michela Pereira Ildegarda di Bingen

“Laudomia Bonanni. Il potere vitale della donna” di Liliana Biondi - il 18 giugno la presentazione : Anteprima della XVII edizione del Premio Letterario Internazionale “L’AQUILA”- BPER Banca L’AQUILA – Mentre è ufficialmente avviata la

Mezzogiorno : domani ad Agrigento la presentazione del libro di Busetta : Parteciperanno, oltre all'autore, anche il sindaco della città Calogero Firetto, il professore ordinario di economia industriale all'Università degli studi di Palermo Antonio Purpura, il vice ...

Softball – La presentazione della prima giornata di ritorno : Il Softball torna in scena con la prima giornata di ritorno del campionato, ecco il programma per questo fine settimana Archiviata la consueta pausa della settimana della Festa della Repubblica e del Torneo della Repubblica, si torna a giocare nel massimo campionato di Softball. Si riparte dalla leadership pressoché incontrastata dell’MKF Bollate nel girone A e dello Specchiasol Bussolengo nel girone B. Le due formazioni, pronosticate alla ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 8 giugno 2018 alle 17 presentazione del libro di Chiara Cerigato : 'A cosa pensi?': viaggio alla scoperta di una nuova forma di libertà 07-06-2018 / Giorno per giorno Ha per protagonista una viaggiatrice alla ricerca di nuove forme di libertà il romanzo di Chiara ...

Pallavolo – Conferenza di presentazione della Volleyball Nations League del 22/24 giugno a Modena : Alla Conferenza stampa del Volleyball Nations League parla anche Catia Pedrini: “sarà un grande spettacolo, noi faremo di tutto per renderlo unico, lo merita Modena, lo merita il volley” Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la Conferenza stampa di presentazione della Volleyball Nations League che si svolgerà a Modena dal 22 al 24 giugno. Erano presenti il Presidente di Modena Volley Catia Pedrini, il Presidente della ...

Neo Geo Mini : SNK svela la data dell'evento di presentazione : La passione per il retrogaming, negli ultimi anni, ha visto una fortissima crescita dovuta, soprattutto, alle famosi riedizioni Mini delle storiche console di Nintendo, Mini NES e Mini SNES.Altre compagnie hanno intrapreso questo tipo di percorso, anche se con le dovute differenze. Ad esempio, poco tempo fa SNK ha annunciato ufficialmente il suo Neo Geo Mini, la retro console che celebra il 40° anniversario dell'azienda.SNK, comunicò anche un ...

Il giallo dei Teatini - Valente smentisce Salvemini : la delibera approvata un giorno prima della presentazione della proposta : ...i panni di novello Sherlock Holmes andando a scoprire che la proposta progettuale era stata protocollata un giorno dopo la delibera di giunta che la premiava con l'affidamento degli spettacoli estivi ...

Giovedì presentazione della rivista di Bologna Teatri : L'incontro si propone anche come momento per discutere su alcune tematiche emerse dalla visione degli spettacoli e dai confronti avuti durante gli incontri. Bologna Teatri è una redazione frutto di ...

“La terra brucia” : Sabato 16 Giugno a Milano la presentazione del libro che spiega “perché negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta” : Sabato 16 Giugno 2018 ore 18.00 presso la Festa di Radio Popolare (Parco Ex Paolo Pini, Via Ippocrate, 20161 Milano) si terrà la presentazione del volume La terra brucia (Hoepli). Insieme all’autore Michael E. Mann saranno presenti Damiano Di Simine, di Legambiente, l’autore della prefazione del volume, Stefano Caserini, Politecnico di Milano e Sylvie Coyaud giornalista scientifica. Il pluripremiato scienziato del clima Michael E. ...

Alle 18 seguiamo in diretta la presentazione dell'Anno 2 di Destiny 2 e dell'espansione Forsaken : Il franchise di Destiny non è di certo da buttare ma Bungie e Activision non hanno sempre saputo gestire al meglio una IP così importante e dAlle ambizioni e potenziale incredibili. Il supporto e le decisioni prese con Destiny 2 sono un emblema di come una base molto interessante e sotto tanti aspetti più solida rispetto al primo gioco possa rischiare di andare sprecata se non si ascolta con attenzione il feedback della community.In questo senso ...

Baseball – La presentazione della Coppa Campioni 2018 : Dopo la fine del girone d’andata di Serie A1 di Baseball, i match che ci terranno compagnia sono quelli della Coppa Campioni 2018 Concluso il girone d’andata nel campionato di Serie A1 Baseball, il testimone passa alla European Champions Cup per cinque giorni intensi (dal 6 al 10 giugno), in cui otto squadre da sei nazioni diverse si scontreranno da mercoledì per contendersi il titolo di campione d’Europa. La Coppa Campioni riparte dalla ...

Al Circolo Canottieri Aniene la presentazione del “Mistero dell’angelo perduto” : Il Mistero dell’angelo perduto di Paolo Jorio e Rossella Vodret. Martedì 5 giugno ore 19.00 al Circolo Canottieri Aniene – Lungotevere dell’Acqua Acetosa 119, Roma. Berlino, Olimpiadi del 1936: Olia, Vika e Helmut, due donne e un uomo con storie e destini differenti, si incontrano sullo sfondo della drammatica ascesa del nazismo. Studiosi e amanti dell’arte, verranno coinvolti dalla loro straordinaria passione per il Caravaggio e per il ...

presentazione iOS 12 al WWDC 2018 del 4 giugno : diretta streaming - orario e live blogging in italiano : Non sarà per nulla complicato seguire la Presentazione iOS 12 del WWDC 2018 oggi 4 giugno in diretta streaming, viste le svariate modalità messe a disposizione dalla mela morsicata (ammesso siate in possesso dei requisiti richiesti). La conferenza annuale di Apple prenderà il via alle ore 19 italiane, su protocollo di trasmissione HLG. Il link web per accedere all'evento risulta raggiungibile da questa pagina, e fruibile attraverso il browser ...

L’uomo delle favole : presentazione del nuovo romanzo di Francesco Rapiti : Grande calore per la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Rapiti, L’uomo delle favole. Di seguito la sinossi e il video della giornata e l’intervista televisiva all’autore. Una placida cittadina ai confini di un bosco lussureggiante, un luogo tranquillo e nebbioso dove le poche migliaia di abitanti vivono immersi nella loro noiosa e ripetitiva routine, un posto dove non accade mai nulla finché la Polizia non si ...