La plastica impatto zero? Esiste e viene dal sud

(Di lunedì 11 giugno 2018) Per salvare il mare dalle microplastiche, disfatevi dei luoghi comuni. Poi, abituatevi alle felpe di pile, acquistate cotone di buona qualità e chiamate qualcuno a pulire gli scarichi della lavatrice. Soprattutto, non incolpate la bottiglietta d’acqua comprata in spiaggia: se i residui sintetici dell’abbigliamento sono responsabili di almeno il 40% della contaminazione della catena alimentare, i rifiuti abbandonati c’entrano piuttosto con la nostra inciviltà. Ma è una storia vecchia: quella nuova è che il polietilentereftalato, nome scientifico del polimero dicomunemente chiamato Pet, sta per diventare il materiale più ecosostenibile in circolazione, nonché quello più desiderabile. Obiettivo 20 mila tonnellate all’anno solo in Italia: meglio detto, solo in Campania, dove la battaglia contro i luoghi comuni è pronta a inaugurare un pezzo pregiato, l’unico stabilimento nostrano ...