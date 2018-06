La lettera d' amore di Dotto a Nadal padrone della terra

Tina Cipollari - l’ex marito Chicco Nalli le dedica una lettera di amore eterno : Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati, ma il loro amore durerà per sempre. Ne è convinto Kikò, che ha dedicato all’ex moglie una lettera commovente. Il colpo di fulmine a Uomini e Donne, 18 anni d’amore, tre figli e infine un divorzio arrivato come un fulmine e ciel sereno. Il matrimonio di Tina Cipollari e Chicco Nalli forse è finito, ma il sentimento che li unisce non si estinguerà mai. Fra i due c’è ancora un legame ...