La Lega ha una corrente organica | il Movimento 5 Stelle

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ilè diventato unadel partito di Salvini, o del governo Salvini che è un po' la stessa cosa. Ce lo dicono i risultati delle amministrative e ce lo dice soprattutto la vicenda della nave Aquarius.Partiamo dai migranti. Davanti a donne incinte, 134 bambini e bambine, sospesi in mare come un rimasuglio di plastica gettato via da turisti spiaggiati, Salvini ha deciso di far partire un duro braccio di ferro con Malta e l'Europa.Lo ha fatto alla sua maniera, e chissenefrega se riveste un ruolo istituzionale di altissimo livello, un ruolo, quello di Ministro della Repubblica e per di più agli Interni, che prevede la rappresentanza di tutti gli Italiani e non solo dei propri tifosi di partito.Eppure, mentre il povero Conte si dava un gran da fare per ritrovare scampoli di autonomia oltre oceano e smarcarsi dai due pesanti mandatari ...