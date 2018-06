La Lega cresce

"Ci stiamo biodegradando nella Lega". Di Maio soddisfatto - ma cresce il malumore M5s dopo le comunali : C'è poco da discutere. La prima tornata di elezioni amministrative dopo la formazione del governo marca una forte battuta d'arresto del Movimento 5 stelle. Solo cinque i ballottaggi conquistati: Ragusa (l'unica con un'amministrazione uscente targata M5s), Avellino, Acireale, Imola e Terni.I vertici suonano il solito spartito: l'aumento di consensi rispetto alle precedenti comunali, l'assenza di alleanze che impone ai nastri di partenza ...

Elezioni Comunali 2018 ultime notizie/ Risultati diretta Amministrative : cresce voto - Pd flop contro Lega-M5s? : Elezioni Amministrative 2018, diretta live Comunali: ultime notizie, come si vota, Risultati, affluenza ed exit poll dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:53:00 GMT)

La Lega continua a crescere e sfonda quota 28% - M5S in calo rispetto al 4 marzo : La Lega continua a crescere e tocca quota 28.5%, oltre 10 punti percentuali in più rispetto alle elezioni dello scorso 4 marzo. M5S continua invece a calare e perde 2,7 punti rispetto alle politiche di pochi mesi fa. Per quanto riguarda l'uscita dall'Euro, il 29% degli italiani dichiara di essere favorevole mentre la maggior parte degli elettori preferirebbe rimanere nell'Eurozona.continua a leggere

FAO : cresce la determinazione per porre fine alla pesca ilLegale : Nella prima Giornata Internazionale per la Lotta alla pesca illegale, non Dichiarata e non Regolamentata (IUU l’acronimo inglese N.d.T.) cresce il numero di paesi che sottoscrive l’accordo internazionale per porvi fine. Si stima che la pesca IUU costi ogni anno fino a 23 miliardi di dollari e che un pesce su cinque sia pescato illegalmente. La data di oggi ricorda l’entrata in vigore nel 2016 dell’Accordo sulle Misure ...

Salvini temporeggia sulla mediazione su Savona. Cresce il pressing interno alla Lega : Ora dipende solo da Matteo Salvini, e dentro la Lega aumenta il pressing verso il leader affinché nasca davvero il Governo gialloverde. Con Paolo Savona, ma non al Ministero dell'Economia, come proposto pubblicamente da Luigi Di Maio dopo l'incontro con il Capo dello Stato. Un compromesso accettabile, ma Salvini prende tempo, mentre dal Carroccio trapela un nuovo esame sull'ipotesi dello spacchettamento del Mef.A leggere le prime ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Voto anticipato - Demopolis : la Lega cresce ancora (24%) - stabile il M5S (32 - 5%) : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, cosa succede con Elezioni anticipate? Ist. Cattaneo, Lega e M5s insieme straccerebbero Pd-Forza Italia nei collegi uninominali in base a una rilevazione effettuata dall’Istituto fra il 22 e il 23 maggio il Movimento si attesterebbe al 32,5% dei consensi (confermandosi primo partito) mentre la Lega farebbe boom col 24%, in netta crescita rispetto al risultato dello scorso 4 marzo e contribuendo invece a ...

Sondaggi - Lega unica a crescere : è al 25%. Centrodestra oltre il 41. Scivolone M5s rispetto al 4 marzo (ma resta al 30) : “O si parte o si vota” dice Matteo Salvini e a dargli ragione sono i Sondaggi. Oggi, secondo l’istituto Noto Sondaggi per #Cartabianca, il Centrodestra tutto unito andrebbe oltre il 41 per cento, cifra che avvicina a una maggioranza parlamentare autonoma. resta il dubbio sull’eventuale riunione della coalizione dopo i tentativi della Lega di formare un governo con il M5s, ma il Centrodestra ha abituato negli anni che una ...

Conti pubblici e mercati - cresce l'allarme : i paletti di Mattarella sull'intesa M5S-Lega : Perché è in gioco la tenuta della nostra economia. E, soprattutto, i 'risparmi dei cittadini'. Un richiamo che ha sortito effetti immediati: uscendo dall'incontro, perfino Salvini ha usato toni più ...

Lega-M5s : "Si prova a fare il governo" Premier - cresce l'ipotesi staffetta : Il tavolo 5 Stelle - Lega ha lavorato tutta notte fino alle 6 del mattino. "Ci siamo. Si prova a fare il governo", spiega all'alba uno dei partecipanti all'incontro decisivo che ha praticamente ultimato il documento programmatico dell'esecutivo giallo-verde Segui su affaritaliani.it

Molteni - Lega - : 'La politica di Bruxelles va riscritta - solo così l'Italia potrà crescere' : Onorevole Molteni, il governo ancora non c'è e già vi fate attaccare dall'Europa? 'C'è stato subito un inaccettabile intervento a gamba tesa, sia sul fronte del bilancio che su quello dell'...

Lega-M5s al lavoro fino all'alba "Si prova a fare il governo" Premier - cresce l'ipotesi staffetta : Il tavolo 5 Stelle - Lega ha lavorato tutta notte fino alle 6 del mattino. "Ci siamo. Si prova a fare il governo", spiega all'alba uno dei partecipanti all'incontro decisivo che ha praticamente ultimato il documento programmatico dell'esecutivo giallo-verde Segui su affaritaliani.it

Più eLegante e sportiva - cresce l'attesa per la nuova Ford Mustang : Manca poco al debutto della nuova Mustang in Europa, fissato per la seconda metà dell'anno. Nell'attesa, Ford sorride ai numeri del 2017: con quasi 126.000 esemplari immatricolati in tutto il mondo, si è confermata la vettura sportiva più venduta a livello globale. Oltre 13.000 quelle vendute in Europa, mentre più di 7.100 sono state vendute in Cina. Sono 81.866 quelle immatricolate negli ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini : “Passi avanti”. Cresce l’ipotesi di un incarico a Giorgetti : Nelle prossime ore Giancarlo Giorgetti potrebbe ricevere dal presidente della Repubblica Mattarella l’incarico di formare un Governo. È l’indiscrezione, corroborata da un certo numero di conferme, che circola a pochi minuti dell’inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Alla cerimonia sono presenti tre ministri uscenti - Dario Franceschini, Val...

Governo M5S-Lega - cresce l’ipotesi di un incarico a Giorgetti : Nelle prossime ore Giancarlo Giorgetti potrebbe ricevere dal presidente della Repubblica Mattarella l’incarico di formare un Governo. È l’indiscrezione, corroborata da un certo numero di conferme, che circola a pochi minuti dell’inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Alla cerimonia sono presenti tre ministri uscenti - Dario Franceschini, Val...