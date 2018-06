La gioia contagiosa del cane quando vede la fontana | la scena fa ridere tutta la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) Colombia, città di Riosucio, Yulieth Cordoba si trova in giroassiste a un fatto insolito che ha radunato diversi curiosi. Unha trasformato unanella sua personale piscina per tuffi. L’amico a quattro zampe si tuffa con slancio olimpionico, giocando ad afferrare gli spruzzi d’acqua tra gli sguardi divertiti della gente. Il video integrale pubblicato sul profilo di Yulieth è talmente divertente che ha riscosso in breve tempo un successo incredibile come testimoniano le quasi otto milioni di visualizzazioni L'articolo La) della: lafala piazza. E il video diventa virale proviene da Il Fatto Quotidiano.