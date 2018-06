La città come non l' avete mai vista

Bilderberg - come trasformare Torino da città proletaria a espressione della turbofinanza : Arriva in questi giorni in città. A Torino. Non si tratta del circo, né di una banda rock. È il gruppo Bilderberg. Che si insedia nel capoluogo sabaudo per il suo ritrovo “stagionale”. Il gruppo Bilderberg è composto da una congrega di economisti, giornalisti, magnati apolidi della turbofinanza, banchieri senza coscienza infelice. Si tratta di un gruppo che non è stato eletto da nessuno e che decide le sorti di tutti: si radunano in ...

Divide la sua casa con i profughi a Treviso - premiato come Cittadino europeo dell'anno : ... si potrebbero assumere centinaia di persone e muovere una discreta economia locale. Tutti i miei ospiti attualmente lavorano dopo aver imparato la lingua italiana , scuola per un anno, , aver fatto ...

Guatemala come Pompei : intere città sepolte dalla cenere : Sale a 69 il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime dell'eruzione del vulcano del Fuego, avvenuta domenica in Guatemala. I soldati e i vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente, per rintracciare i dispersi, che al momento del disastro si trovavano nei villaggi sul fianco della montagna.I feriti, per ora, risulterebbero 46, mentre più di un milione e 700 mila persone, che vivono nella regione, sono rimaste in vario modo coinvolte ...

Conte conferma la pensione di cittadinanza : ecco come funziona : I pensionati sono una delle categorie più deboli in Italia, proprio per questo, nel contratto del governo Conte architettato da Lega e Movimento 5 Stelle, esiste anche una misura che punta a riequilibrare le risorse economiche, soprattutto...

Cittadella-Frosinone - andata semifinali Playoff Serie B : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Domani, mercoledì 6 giugno, allo Stadio “Tombolato” Cittadella e Frosinone si sfideranno nel match d’andata delle semifinali dei Playoff di Serie B di calcio. Un match molto sentito da entrambe le compagini. I veneti, usciti vittoriosi ai supplementari contro il Bari, per effetto del 2-2 che ha sorriso alla formazione di Roberto Venturato (meglio piazzata in graduatoria dei biancorossi, dopo la penalizzazione di 2 punti ...

Pensione di cittadinanza - cos'è e come funziona. E soprattutto : chi paga? : Non solo reddito di cittadinanza e "quota 100". Nel contratto per il "governo del...

In vacanza senza partire : il “microstay” come soluzione per concedersi una fuga dalla città… in città! : Sentirsi in vacanza senza partire non è un sogno, ma una tendenza. Con l’arrivo dell’estate la città comincia a svuotarsi, ma per chi resta e le ferie sono ancora un miraggio, ritrovare un po’ di relax nelle giornate di caldo diventa quasi un imperativo. Per godersi un attimo di benessere, a volte bastano solo poche ore da dedicare a se stessi per staccare un po’ la spina, magari facendosi coccolare un po’ da chi di ospitalità se ne ...

Come trasformare Milano in una città ciclabile : L'Italia è uno dei paesi europei con la più bassa percentuale di ciclisti, eppure il numero di ciclisti deceduti in incidenti stradali è tra i più elevati al mondo. Questo significa appunto che le ...

Reddito di cittadinanza ultime notizie : come funziona - requisiti - importo e documenti utili - GUIDA COMPLETA - : ...al lavoro e della formazione professionale attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutte le persone a rischio emarginazione nella società e nel mondo del ...

Come si fa un grande festival in una piccola città : Questo weekend c'è "La grande invasione" a Ivrea: i suoi due creatori ne hanno da raccontare The post Come si fa un grande festival in una piccola città appeared first on Il Post.

Jankto - bordate all'Udinese : "Ci trattavano come schiavi nel peggior albergo della città" : bordate di Jakub Jankto contro l'Udinese. Il ceco dal ritiro della nazionale racconta di aver vissuto una stagione complicata a Udine: "Abbiamo fatto più di due mesi in albergo in tutta la stagione - ha detto al...

Come gestire l’ansia - angoscia e lo stress della vita in città : L’ansia si potrebbe definire uno dei più comuni “mali del secolo”, in quanto colpisce il 90% della popolazione, per svariati

Pensione di cittadinanza - come funziona : Nel contratto del 'Governo del cambiamento', sottoscritto da Movimento 5 Stelle e Lega, c'è la Pensione di cittadinanza , lo strumento con il quale si farà in modo che nessun pensionato si trovi a ...

Governo : Calenda - per molti cittadini Stato è come fantacalcio : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Nessun italiano che ha votato Lega e M5S affiderebbe la propria attività e finanze a sprovveduti senza arte ne parte. Però gli affidano lo Stato. Perché per molti cittadini lo Stato è cosa diversa da loro. E ci si può divertire come con il fantacalcio”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.Rispondendo ad un utente che successivamente manifestava critiche per il tweet ...