KINGDOM HEARTS III arriva il 29 Gennaio 2019

KINGDOM HEARTS III arriva il 29 Gennaio 20119 : Prima dell’inizio dell‘E3 2018, durante il concerto di KINGDOM HEARTS Orchestra – World Tour – che si è tenuto a Los Angeles, Square Enix. e Disney hanno annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo e d’azione KINGDOM HEARTS III sarà disponibile dal 29 Gennaio 2019. KINGDOM HEARTS 3 arriva nel 2019 Tetsuya Nomura ha affermato: Abbiamo fissato la data d’uscita del ...

E3 2018 : KINGDOM HEARTS III torna a mostrarsi con un nuovo spettacolare trailer : Square Enix ha da poco concluso la sua conferenza E3 2018 e, anche se non si è trattato di uno show particolarmente ricco, abbiamo avuto modo di vedere ancora una volta l'atteso Kingdom Hearts III.Questo trailer è stato originariamente svelato durante il concerto Kingdom Hearts Orchestra di sabato scorso e mostra un sacco di elementi interessanti.Come riporta Dualshockers, prima di tutto vediamo un incontro ravvicinato tra Sora e Xigbar di ...

Da KINGDOM HEARTS 3 a Tomb Raider all’E3 2018 Square Enix - tutti i video : La "conferenza" di Square Enix all'E3 2018 si è conclusa, se possiamo chiamarla così. Si è trattato alla fine di una carrellata di video di nuovi giochi o vecchie conoscenze, tra gameplay e annunci di date di uscita. No, non è stato mostrato nulla di Final Fantasy VII Remake. Andiamo con ordine. Gli annunci e video di Square Enix all'E3 2018 I video possono essere visti tutti in basso. Si è iniziati subito con un lungo video di Shadow of the ...

E3 2018 : presentato un trailer per KINGDOM HEARTS 3 : A circa mezz'ora dall'inizio della conferenza Microsoft di questo E3 2018 è stato kingdom Hearts 3 a scendere in campo. Pur non trattandosi di un'esclusiva si tratta decisamente di uno dei titoli più attesi.Il trailer mostrato durante l'evento si focalizza sul mondo di Frozen, di cui al lungo si era vociferato ma non ancora confermato fino a questo momento. Nel video compaiono molti iconici personaggi del mondo Disney tra cui Hercules, Ralph ...

KINGDOM HEARTS III - c'è la data di uscita : Sicuramente molti appassionati di Kingdom Hearts, legati al gioco fin da quando nel lontano 2002 uscì come esclusiva per PlayStation 2, si saranno sentiti, più e più volte, in questi anni, frustati per la sorte della saga. Sono passati ben 13 anni dall"uscita di Kingdom Hearts II e dopo un così lungo periodo, in cui siamo stati bombardati da innumerevoli spin-off (alcuni davvero meritevoli, altri meno), sembrava che la Square Enix facesse tutto, ...

E3 2018 : rivelata la data di lancio di KINGDOM HEARTS 3 : Molto probabilmente ne sapremo di più in occasione delle numerose conferenze che si terranno in questi giorni all'E3, ma per ora Square Enix ha deliziato i fan della saga di Kingdom Hearts con un interessante annuncio via Twitter:Kingdom Hearts 3 uscirà il 29 gennaio 2019.Esattamente, proprio come avete letto Kingdom Hearts 3 si sposta leggermente in avanti dall'iniziale finestra di lancio che lo voleva fuori nel 2018, abbracciando quel periodo ...

KINGDOM HEARTS 3 - anteprima : Kingdom Hearts 3 è in via di sviluppo da quella che sembra un'eternità e, nonostante siano stati rilasciati vari teaser, trailer e dettagli nel corso degli anni, abbiamo la sensazione di dover ancora vedere qualcosa di 'sostanzioso' riguardo al gioco. Recentemente, tuttavia, Square Enix ci ha invitati a Santa Monica, in California, per provare con mano il nuovo capitolo principale della sua serie incredibilmente complessa che unisce i mondi di ...

Square Enix conferma la finestra di lancio di KINGDOM HEARTS 3 : Kingdom Hearts sarà presumibilmente uno dei grandi protagonisti dell'E3 2018, e a margine dell'evento arriva oggi una notizia che farà sicuramente felici i fan che aspettano da tempo immemore questo terzo capitolo della serie.Stando a quanto riporta Gearnuke, Square Enix stessa avrebbe recentemente rivelato la finestra di lancio del gioco, prevista per il Q4 del 2018. A rivelarlo sarebbe stato lo stesso CEO della compagnia, Yosuke Matsuda, nel ...

Le mappe di KINGDOM HEARTS 3 si espandono verticalmente : Kingdom Hearts 3 offrirà al giocatore un sacco di varietà in termini di gameplay e meccaniche di gioco, riporta Gamingbolt.I giocatori saranno guidati nell'avventura dalla varietà di mondi diversi che incontreranno, ognuno dei quali introdurrà varietà all'interno del gameplay, queste le parole di Tai Yasue di Square Enix."ogni mondo addotta nuove funzionalità" ha affermato Yasue. "In Olympus, di cui è disponibile una demo, puoi tuffarti da cielo ...

In KINGDOM HEARTS 3 le mappe dei mondi saranno verticali : Kingdom Hearts 3 avrà tanti approcci diversi in termini di stili di gioco e meccaniche, che saranno guidati principalmente dalla varietà di mondi inclusi nel gioco che i giocatori visiteranno. Leggiamo le dichiarazioni di Tai Yasue di Square Enix insieme a Tetsuya Nomura in merito alla struttura di mappe e mondi presenti nel terzo capitolo della serie. La rivista giapponese Famitsu ha tenuto un'intervista con Tetsuya Nomura e Tai Yasue di ...

KINGDOM HEARTS 3 sarà giocabile all'E3 2018 : Chiunque avrà l'occasione di partecipare all'E3 ed è un fan di Kingdom Hearts, a questa fiera del 2018 avrà una sorpresa molto gradita.Come riporta IGN infatti Kingdom Hearts 3 sarà giocabile in una demo presso i quartieri di Square Enix, ormai è ufficiale.L'annuncio arriva direttamente da Square Enix via Twitter, per la gioia di tutti i fan che saranno a Los Angeles nelle date dell'E3. Il gioco è certamente molto atteso nel panorama videoludico ...

KINGDOM HEARTS 3 potrebbe includere fino a 19 mondi : Kingdom Hearts 3 è stato recentemente protagonista di un evento per la stampa, "Kingdom Hearts III Invitation Premiere Event", in questa occasione alcuni siti specializzati hanno potuto provare con mano l'atteso gioco e, in seguito, sono stati pubblicati dei video di gameplay con le varie impressioni.Tuttavia, ad oggi, Square Enix non ha ancora rivelato completamente il gioco e sono molti i punti interrogativi. Uno di questi riguarda i "mondi". ...

KINGDOM HEARTS 3 svela un’anteprima del tema musicale di Utada Hikaru : Il mese scorso sono giunte novità sul settimo album di Utada Hikaru, intitolato "Hatsukoi": uscirà il 27 giugno e presenterà anche il tema giapponese di Kingdom Hearts 3 che porta il nome di "Chikai" (in giapponese) o anche "Oath" (in inglese). Ora in Rete è disponibile una clip di anteprima della canzone, che ci permette di ascoltarne uno spezzone. La clip, che potete ascoltare al link presente di seguito, ci permette di pregustare il tema ...

Data mine di KINGDOM HEARTS 3 svela il look di Kairi? : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Kingdom Hearts 3, e tenendo conto che abbiamo già rivisto in qualche modo quasi tutti i personaggi principali nei trailer fin qui rilasciati, i fan si sono chiesti quando avremmo finalmente visto Kairi, la settima Principessa del Cuore. Il suo papabile nuovo look era stato anticipato, secondo i rumor, nel corso del terzo anniversario di Kingdom Hearts Union X con delle immagini, ma la ragazza non ...