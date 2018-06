Juventus | vacanze all' estero per Bernardeschi | Chiellini e Marchisio | Caldara in Italia

Blastingnews

(Di lunedì 11 giugno 2018) Per i giocatori della Juve è tempo di riposarsi e di dedicarsi alle rispettive famiglie. Ormai la stagione si è conclusa da tre settimane e i bianconeri ne stanno approfittando per rilassarsi. Non tutti i giocatori dellaperò sono in vacanza visto che tra pochissimi giorni scatterà il mondiale e la truppa juventina sarà piuttosto numerosa. I campionissimi di Massimiliano Allegri che rappresenteranno le loro nazionali sono davvero tantissimi a partire dalle stelle più brillanti Paulo Dybala, Douglas Costa, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, ma ci saranno anche Rodrigo Bentancur, Medhi Benatia, Juan Cuadrado, Blaise Matuidi e Wojciech Szczesny. Gli altri bianconeri invece si godono le ferie più che meritate dopo una stagione ricca di successi. I giocatori della Juve hanno scelto le mete più disparate Federicoe Giorgiosono volati oltreoceano, mentre ...