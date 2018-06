Juventus | dalla Spagna voci di un interesse per Kovacic

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : 'Cancelo in bianconero - è quasi fatta' (RUMORS) : Joao Cancelo è uno dei principali nomi in circolo per quel che riguarda il Calciomercato della Juventus. Il difensore esterno portoghese potrebbe essere il nome più azzeccato per sopperire alle partenze di quelli che sembravano essere due “eterni” juventini, ovvero Asamoah e Lichtsteiner. Il nome del giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Inter (ma di proprietà del Valencia) è il secondo in casa bianconera dopo quello di ...

Juventus - dalla Spagna : chiuso l’affare Cancelo. Il terzino vestirà bianconero : Juventus, dalla Spagna- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Superdeporte“, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo totale con il Valencia per il passaggio in bianconero di Joao Cancelo. Accordo raggiunto anche tra la Juventus e il giocatore. 35-40 MILIONI DI EURO Un affare da circa 35-40 milioni di euro. Questa la cifra che la Juventus […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: chiuso l’affare Cancelo. Il ...

Douglas Costa riscattato dalla Juventus / Calciomercato - ufficiale : brasiliano acquistato a titolo definitivo : Douglas Costa riscattato dalla Juventus, Calciomercato: ufficiale. I bianconeri hanno acquistato a titolo definitivo dal Bayern Monaco l'esterno brasiliano per 40 milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:56:00 GMT)

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - Sky Sport : "Nessuna novità sulla cessione del Pipita!" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Gonzalo Higuain sempre più lontano dalla Juventus : 'Sì - mi piacerebbe giocare lì' - è quasi addio : Il futuro di Gonzalo Higuan sempre più lontano dalla Juventus . Il centravanti argentino sarebbe nell'orbita del Chelsea ed è lui stesso a lanciare più di un indizio da Barcellona, ritiro mondiale ...

Marchisio via dalla Juventus / Calciomercato - il Principino vorrebbe rimanere a Torino ma il Monaco... : Marchisio via dalla Juventus, Calciomercato: il Principino vorrebbe chiudere la carriera in bianconero ma il Monaco lo tenta e a Torino non è più indispensabile come una volta.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - il Pipita si sbilancia : "Mi piacerebbe giocare in Premier League" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:51:00 GMT)

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Germania : “ecco il colpo per la difesa” : Calciomercato Juventus – La Juventus è scatenata sul mercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra strepitosa per la prossima stagione. Come riportato in precedenza da CalcioWeb grande assalto dei bianconeri per Milinkovic-Savic con l’inserimento di tre contropartite ma non è ancora finita, nelle ultime ore bomba che arriva direttamente dalla Germania. La Juventus infatti sarebbe in pole per Jerome Boateng, difensore ...

Darmian a un passo dalla Juventus : Per Matteo Darmian alla Juventus siamo arrivati alle ultime formalità . Il giocatore di Legnano è atteso nei prossimi giorni a Torino per sottoporsi alle visite mediche di routine e diventare ...

Morata al Milan? / Dalla Spagna : rossoneri a un passo da un ex Juventus - ma c'è pure Zaza : Morata al Milan? Dalla Spagna: i rossoneri sarebbero a un passo da un ex attaccante della Juventus, si pensa al bomber del Chelsea ma nel mirino c'è pure Simone Zaza del Valencia.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:52:00 GMT)

Juventus - assalto a Ter Stegen. Dalla Spagna sono certi : pronti 80 milioni : Juventus, assalto A TER STEGEN- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 80 milioni per il portiere del Barcellona Marc-Andrè Ter Stegen. AFFARE POSSIBILE? Con Szczesny garanzia per il futuro e con l’imminente arrivo di Mattia Perin, difficilmente la Juventus […] L'articolo Juventus, assalto a Ter Stegen. Dalla ...

Sarri al Chelsea - la bomba di mercato : “il grande colpo può arrivare dalla Juventus” : Sono giornate calde per programmare al meglio la prossima stagione, in particolar situazione in evoluzione per quanto riguarda le panchine. Il Napoli ha messo a segno il colpo Carlo Ancelotti, si è liberato dunque Maurizio Sarri che ha ricevuto un’offerta molto importante dallo Zenit ma la scelta del tecnico è stata quella di aspettare una chiamata dal Chelsea, che è arrivata, l’accordo è ormai ai dettagli, ufficialità prevista a ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : “quasi fatta per un nuovo centrocampista” [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus non si ferma e ha intenzione di costruire una squadra ancora più importante in vista della prossima stagione. Nel frattempo arrivano novità importanti direttamente dalla Spagna, il futuro di Adrien Rabiot sembra destinato a diventare bianconero. Si allontana infatti il rinnovo del contro con il Psg e starebbe valutando la possibilità di trasferimento in Italia, trattativa considerata dai media in stato ...

