Juve | tutto per Cancelo E si gioca la carta Pjaca

Juve - Chiellini : “prossimo anno vogliamo tutto” : “Scudetto o Champions? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre”. Questo il proclama di Giorgio Chiellini, nuovo capitano della Juventus dopo l’addio di Buffon, pronunciato dai box della Ferrari al Gran Premio del Canada. Il difensore centrale è ospite della scuderia di Maranello insieme all’ex compagno Bonucci e alle rispettive famiglie. “Ora con tranquillità ci riposiamo, ma poi sarà una grande annata come ...

Chiellini : 'La Juve vuole tutto - nella prossima stagione puntiamo a scudetto e Champions' : La Juve è ancora affamata. Basta ascoltare Chiellini: 'scudetto o Champions? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre, con grande serenità, ora ci riposiamo con tranquillità e poi sarà un'altra ...

Juventus - Chiellini : 'Anche nella prossima stagione punteremo a vincere tutto' : Ripartire con la solita voglia di vincere tutto e cercare di entrare ancora più prepotentemente nella storia. Magari con l'ottavo scudetto consecutivo. Il neo capitano della Juventus, Giorgio ...

Juve - tutto su Cancelo : si complica la pista Darmian : Avanti tutta per Joao Cancelo, anche se costa tanto e per poter soddisfare Massimiliano Allegri deve migliorare in difesa. La Juventus cerca di puntellare le corsie esterne dopo gli addii di ...

Juve - Douglas Costa è tutto tuo : riscattato dal Bayern per 40 milioni : Nessuna sorpresa, come già si sapeva la Juventus ha esercitato il diritto di opzione sul cartellino di Douglas Costa col Bayern Monaco e ha riscattato il fortissimo centrocampista offensivo brasiliano ...

Perinetti : 'La Juventus farà di tutto per prendere Chiesa' : E' un portiere che ora è considerato uno dei primi 5 al mondo. Oggi è difficile resistere a certe cifre'. Il tabellone completo della A Le ultime sulla Juventus Juventus Chiesa 1 di 2 Successiva ...

Juventus - a tutto Marotta : novità su Darmian - Milinkovic-Savic - Emre Can - Dybala e tanto altro… : L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato delle novità di calciomercato che vi saranno in estate nella rosa bianconera L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, non si tira mai indietro quando c’è da parlare di calciomercato, sopratutto in una fase nella quale non corre il rischio di distogliere l’attenzione dal campionato. A bocce ferme l’ad può liberamente dedicarsi al ...

Calciomercato Juventus - vicino un triplo colpo per tentare di vincere tutto Video : La Juventus sta preparando una vera e propria rivoluzione in attacco in vista della prossima sessione di Calciomercato estivo. Mario Mandzukic potrebbe lasciare Torino dopo tre ottime stagioni in bianconero. Un altro attaccante il cui futuro è in bilico è Gonzalo Higuain. Il Pipita viene valutato circa cinquanta milioni di euro e su di lui ci sono alcuni top club della Premier League inglese. Nel caso in cui l'attaccante argentino dovesse essere ...

Juventus-Verona - l’ultimo saluto di Buffon : la squadra di Allegri chiude con un successo ma tutto lo stadio è per Gigi [FOTO] : 1/38 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 19 05 2018 Torino - (Italia) Sport ...

Juve - tutto lo Stadium per Buffon. E Chiellini viene incoronato capitano : Sarà una giornata lunga, una festa infinita e piena di emozioni, che prenderà il via alle 15 con il fischio d'inizio di Juventus-Verona in uno Stadium stracolmo e finirà a tarda notte in un locale del ...

Gigi Buffon - la conferenza stampa : “Sabato l’ultima partita con la Juventus. Continuo a giocare? Ho delle proposte - non in Italia. Grazie di tutto - 17 anni unici” : La conferenza stampa di Gigi Buffon ha regalato grandi emozioni con l’annuncio ufficiale del suo addio alla Juventus. Sul futuro, invece, il portiere non si è ancora espresso e deciderà il da farsi soltanto settimana prossima. Ad aprire la conferenza è stato Andrea Agnelli che ha ringraziato il capitano per quanto fatto in questi anni, poi ha parlato Gigi a ruota libera. ANDREA AGNELLI, Presidente Juventus: “In Serie A Gigi ha ...

Juventus-Milan - una finale tutto tranne che scontata : Non lasciatevi ingannare dai 31 punti di distanza in classifica. Juventus-Milan è una partita equilibrata e lo sarà anche all'Olimpica la sera del 9 maggio, quando le due squadre scenderanno in campo ...

