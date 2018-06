JUST CAUSE 4 annunciato ufficialmente

E3 2018 : JUST CAUSE 4 si presenta con un nuovo trailer : Just Cause 4 sale sul palco dell'E3 2018 in occasione della conferenza Microsoft, e come possiamo vedere si mette subito in mostra con un nuovo interessante trailer che ci offre frenetiche immagini di gioco senza rivelare nessun altro dettaglio.Tra esplosioni esagerate e tanta, tanta esagerazione, gli Avalanche Studios potrebbero rimediare agli errori commessi con il capitolo precedente, fin troppo instabile sul versante prestazionale.Cosa ne ...

Trapela JUST CAUSE 4 prima dell'E3 2018 - immagine da pubblicità su Steam : Just Cause 4 arriva con una pubblicità su Steam e a questo punto si aspetta solo l'annuncio ufficiale della sua uscita. Praticamente la sua esistenza è Trapelata. In questo periodo Avalanche Studios è molto impegnato anche con lo sviluppo del tanto atteso RAGE 2 e di recente c'è stata anche la presentazione di Generation Zero come titolo auto-prodotto, ma adesso potrebbe essere in arrivo anche un classico della casa di produzione.

JUST CAUSE 4 compare su Steam - annuncio in arrivo all'E3 2018? : In questi giorni le fughe di notizie invadono prepotentemente la rete in vista dell'imminente E3 2018 e, a quanto pare, anche su Steam sono comparse possibili novità molto interessanti. Infatti, come segnala Dualshockers, sulla piattaforma di Valve è comparsa un'immagine promozionale di Just Cause 4. Proprio così.Sfortunatamente, mentre il menu presenta un pulsante "fai clic per i dettagli", premendolo non si produce alcun risultato, in quanto

Avalanche Studios : gli sviluppatori di RAGE 2 e JUST CAUSE potrebbero essere al lavoro su un gioco non ancora annunciato : Lo sviluppatore di Just Cause 3 e RAGE 2 potrebbe essere al lavoro su un gioco tutto nuovo e non ancora annunciato, stando a quanto riportato da IGN.Avalanche Studios ha offerto un piccolo assaggio del titolo in questione su Twitter, con un hashtag che menziona il suo nuovo franchise. L'immagine off-screen sembrerebbe mostrare uno sparatutto in prima persona.Ultimamente ci sono state interessanti novità in casa Avalanche, il mese scorso,

Lords of the Fallen 2 sarà sviluppato da Defiant Studios - lo studio fondato dall'ex game director di JUST CAUSE 3 : Lords of the Fallen 2 sarà sviluppato dai Defiant studios di New York, ha annunciato l'editore CI games.Come riporta Gematsu, Defiant studios è stato fondato nel 2016 da David Grijns, ovvero l'ex capo di Avalanche studios e game director di Just Cause 3. Il team è composto da "veterani con comprovate esperienze nello sviluppo dei giochi AAA più venduti".CI games descrive la sua partnership con Defiant studios come un "passo importante" nella

Sconti fino all'86% su Steam per la serie di JUST Cause : Se avete voglia di un gioco esplosivo con tantissima azione e siete curiosi di provare per la prima volta Just Cause, abbiamo ottime notizie per voi!Sono comparse sulle pagine di Steam delle interessantissime offerte che riguardano la serie di Just Cause di Avalanche Studios, ovvero gli sviluppatori attualmente impegnati nei lavori per RAGE 2.Gli Sconti sullo store di Valve arrivano fino all'86%. Ad esempio, se avete intenzione di cimentarvi con