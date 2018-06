James Senese sul concerto Pino è dopo le polemiche | “Canzoni incomprensibili | colpa dei

James Senese : "L'omaggio a Pino Daniele? Era tutto allo sbando" : Il maxi concerto in onore di Pino Daniele allo stadio San Paolo di Napoli, giovedì 7 giugno, ha portato con sé un mare di critiche. Dopo i fischi e gli insulti a Enrico Brignano , ora, a scagliarsi ...

EMMA/ Con Giuliano Sangiorgi canta "Quann chiove" : James Senese sul palco (Pino è) : EMMA Marrone si esibirà questa sera, sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli per il concerto "Pino è", insieme a Giuliano Sangiorgi e alla voce registrata di Pino Daniele(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 21:17:00 GMT)

James Senese : 'La superband resiste nonostante tutto' : È bello, ma anche difficile, quello che stiamo per fare stanotte. Abbiamo provato, sono pezzi che conosciamo a memoria, che potremmo suonare a occhi chiusi, ma poi li dovremo aprire quegli occhi, ...

James Senese - esce Aspettando 'o tiempo : ROMA, 23 MAG - A due anni da 'O Sanghe , vincitore della Targa Tenco nel 2016 nella sezione album in dialetto, , e dopo oltre 200 concerti in Italia e in Europa, James Senese pubblica il doppio cd ...