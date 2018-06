Ivrea | il Movimento 5 stelle crolla nel regno di Casaleggio

liberoquotidiano

: ELEZIONI IVREA – Al ballottaggio Perinetti e Sertoli: flop del Movimento 5 Stelle – I RISULTATI… - iodormoit : ELEZIONI IVREA – Al ballottaggio Perinetti e Sertoli: flop del Movimento 5 Stelle – I RISULTATI… - annamaria_ff : RT @lucfontana: La Lega trascina il Centrodestra a Treviso e Vicenza. Il Pd perde Catania, ma tiene Brescia. E il Movimento 5 Stelle frena… - IaconaRiccardo : RT @lucfontana: La Lega trascina il Centrodestra a Treviso e Vicenza. Il Pd perde Catania, ma tiene Brescia. E il Movimento 5 Stelle frena… -

(Di lunedì 11 giugno 2018)escluso dai ballottaggi in Piemonte in entrambi i Comuni con più di 15mila abitanti andati al voto:e Orbassano. In particolare ad, neldella famiglia, ...