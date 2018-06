Iva | ecco perché l' evasione in Italia è da record

Cirrus Vision : ecco il Jet prIvato più economico del mondo - ma completo di tutto [GALLERY] : Proposto a meno di due milioni di dollari, questo piccolo jet privato offre il massimo confort per 5 passeggeri Si chiama Cirrus Vision è promette di essere il jet privato più piccolo ed economico al mondo: l’areo viene proposto infatti a meno di due milioni di dollari, ma vanta interni lussuosi e dotati di ogni confort. Dotato di un solo motore ed in grado di trasportare fino a 5 passeggeri, la cabina di questo aereo vanta poltrone singole in ...

Ecco perché Malta non fa sbarcare (mai) i migranti. Che poi arrIvano in Italia : Per quale motivo i migranti soccorsi dalle Ong non finiscono mai a Malta, ma vengono traghettati dai natanti umanitari sempre in Italia? È la domanda che tutti gli Italiani si stanno ponendo in queste ore, da quando la notizia alla nave Aquarius è stato impedito di attraccare nei porti Italiani. La decisione del Governo è arrivata nella serata di domenica 10 giugno, quando Matteo Salvini ha chiesto di far approdare il natante con 629 ...

Detto Fatto - arrIva l'indiscrezione : ecco chi sostituirà - a sorpresa - Caterina Balivo : di Simone Pierini arriva l'indiscrezione da una fonte ben informata riguardo chi andrà a sostituire Caterina Balivo alla conduzione di Detto Fatto su Rai 2 per la prossima stagione. Ed è un nome tutto ...

Sepolta vIva da madre adolescente : neonata sopravvive 7 ore sottoterra - ecco il VIDEO dell’incredibile salvataggio : E’ stata Sepolta viva dalla madre adolescente, ma è riuscita a sopravvivere per ben 7 ore sotto terra prima di essere tratta in salvo: è questa la storia di una neonata, documentata con un VIDEO della polizia dello stato centrale di Mato Grosso, in Brasile. Le immagini mostrano l’incredibile salvataggio della piccola da parte degli agenti intervenuti, dopo una segnalazione anonima, nella casa di una 15enne indigena il 5 giugno ...

Toyota GR Super Sport Concept - ecco la supercar ibrida derIvata dalla TS050 di Le Mans : TOKYO - Le competizioni servono a sviluppare le auto stradali. A volte certi messaggi vanno presi alla lettera, come ha fatto la Toyota che al Tokyo Auto Salon 2018 ha presentato la GR Super Sport...

Luigi Di Maio e ministri - conflitto d'interessi : 'Ecco tutti i loro affari prIvati' : Il conflitto d'interessi non riguardava solo Silvio Berlusconi. Anche tra i puri ministri del neo governo giallo-verde qualche problemino c'è. E i due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovranno ...

Astronomia : ricostruito l’identikit del giovanissimo Marte - ecco come apparIva 3.7 miliardi di anni fa : La notizia arriva subito dopo l’annuncio che il rover Curiosity della NASA ha individuato molecole organiche sulla superficie del Pianeta Rosso: una ricerca della Purdue University, pubblicata su “Icarus“, ha ricostruito l’identikit del giovane Marte, circa 3.7 miliardi di anni fa. Si è scoperto che il Pianeta Rosso era un luogo freddo e ghiacciato, ma con sistemi idrotermali potenzialmente favorevoli alla vita: tale ...

Udinese - ecco Velazquez : 'Ho motIvazione - passione e filosofia. TrattatIva? E' durata nove mesi' : Giovedì la notizia, decisamente a sorpresa, del suo ingaggio da parte dell'Udinese. Il giorno dopo le prime parole da bianconero. E' ufficialmente cominciata l'avventura sulla panchina dei friulani di ...

ArrIva il gelato per i cani. Ecco la coppetta con yogurt e carota : Prato, 8 giugno 2018 - «Per noi prima viene viene il benessere degli animali e poi il nostro». Sorride Stefania Scappatura , proprietaria della gelateria ' Gelartico ' in piazza del Collegio mentre ...

EsclusIva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - sei nuovi innesti per Giampaolo : ecco come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, nelle ultime ore importanti trattative per regalare una squadra sempre più competitiva al tecnico Giampaolo. Per la difesa è fatta per il centrale Colley, investimento da poco meno di 10 milioni di euro. Per il centrocampo ai dettagli le trattative per Berisha e per Lovro Majer, continua la ricerca al sostituto di Torreira, in pole al momento c’è Viviani. ...

TrevIva - si dà il via alle danze Ecco tutto quel che c'è da sapere : Ristorazione, street food, concerti, spettacoli, laboratori e tanto altro, con una presenza di pubblico prevista che si aggira intorno alle 25mila persone. Il consigliere Martina Locatelli ha dato le ...

EsclusIva CalcioWeb – Calciomercato Torino - quattro super colpi per Mazzarri : ecco come cambia l’11 - squadra fortissima [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio sul Calciomercato, dopo qualche giorno di valutazioni la dirigenza granata ha deciso di scatenarsi, sono in arrivo importanti innesti da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. In porta assalto del Napoli per Sirigu ma alla fine dovrebbe rimanere in granata. Per la difesa con Nkoulou e Lyanco ci sarà Lucas Verissimo, importante investimento del Torino per il brasiliano. Per il centrocampo è ...

Calciomercato Sampdoria - ecco Colley : il 'nuovo Koulibaly' arrIva dal Genk : Rinforzo in difesa per la Sampdoria, che ha chiuso la trattativa con il Genk per l'arrivo in blucerchiato di Omar Colley, difensore classe '92 di nazionalità gambiana. Dopo i contatti avviati già da ...