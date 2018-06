Italia-Malta | scontro su nave di profughi Salvini nega i porti Scarseggiano i viveri

Italia -Malta - scontro su nave dei migranti Salvini nega i porti e Aquarius è in mare : A bordo il 629. La Valletta: competenza vostra. Il premier Conte: Bruxelles non affronta l’emergenza. Di Maio: «

Malta : Italia viola leggi internazionali : 23.52 Immediata la replica al premier Conte da parte di Muscat, premier maltese: "Siamo preoccupati per la direzione presa dalle autorità Italia ne sulla nave Aquarius, che è in alto mare". Secondo Joseph Muscat, l' Italia sta agendo "manifestamente contro le leggi internazionali e ciò rischia di creare una situazione pericolosa per tutti coloro che sono coinvolti", ha aggiunto su Twitter il premier maltese commentando il caso dell'imbarcazione ...

Migranti - scontro tra Italia e Malta. No di Muscat - Aquarius non attracca. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 Migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

