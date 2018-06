Italia dei comuni guarda un più a destra e meno ai Cinquestelle Pd soffre ma evita

Italia-Malta - scontro su nave dei migranti Salvini nega i porti e Aquarius è in mare : A bordo il 629. La Valletta: competenza vostra. Il premier Conte: Bruxelles non affronta l’emergenza. Di Maio: «

Bari Giunta alla XV edizione l'iniziativa di Legambiente 'Voler bene all'Italia' - la festa dei piccoli comuni e delle aree interne : A Zollino , paese della Grecia Salentina di 2.000 abitanti, il 'Laboratorio Urbano Salento Km0' punta a un'economia sinergica e rigenerativa che integra mobilità lenta, turismo sostenibile, riciclo e ...

XV edizione di 'Voler bene all'Italia' - la festa dei borghi e delle aree interne promossa da Legambiente : Ogni anno 'Voler bene all'Italia' celebra l'identità di questi luoghi in numerose piazze d'Italia, coinvolgendo comuni, parchi, scuole e un ampio spettro di associazioni con spettacoli, eventi ...

Coverciano : sede dei tecnici Italiani intitolata a Valcareggi : Sarà intitolata a Ferruccio Valcareggi quella che all’interno di Coverciano diventerà a breve la casa dei tecnici delle rappresentative giovanili azzurre maschili e femminili: ad annunciarlo il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini e il dg Michele Uva a margine della presentazione, oggi a Firenze al centro tecnico federale, del libro ‘Soltanto col mio babbo sul tetto d’Europa’. Edito da Absolutely Free, ...

Rugby - Giappone-Italia 34-17 : le parole dei protagonisti. Conor O’Shea : “Punteggio che brucia” : L’Italia ha perso 34-17 in Giappone, contro la nazionale di casa nel primo dei due test match in programma contro la selezione nipponica. Tra una settimana la rivincita a Kobe, intanto la sconfitta costerà in termini di ranking, anche perché arrivata con uno scarto superiore ai 15 punti. A fine gara il capitano azzurro, Leonardo Ghiraldini, ha dichiarato a caldo: “Non siamo stati abbastanza competitivi oggi, ma pieno credito al ...

Ginnastica artistica – Adrenalina al Palavela di Torino : prende il via la finale dei campionati Italiani : Adrenalina e polvere di magnesia al Palavela di Torino in occasione della finale dei campionati italiani di Ginnastica artistica Questo pomeriggio, al Palavela di Torino, ha preso il via la terza e ultima tappa dei campionati italiani di serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. La prima giornata di gare, interamente dedicata alla serie B, ha visto trionfare le ragazze della G.S.Audace, che si sono aggiudicate il ...

Skam Italia 2 ci sarà? Il finale di stagione su TIMVision con Eva protagonista - in attesa dei nuovi episodi : TIMVision ha pubblicato il finale di stagione, e ora i fan chiedono a gran voce Skam Italia 2. Al momento non ci sono conferme su un seguito per l'acclamata serie, remake del prodotto norvegese, ma il responso del pubblico è stato unanime. Ogni volta che la piattaforma pubblica una nuova clip, i giovanissimi si riuniscono sul web per commentare. In breve tempo, l'hashtag #SkamItalia raggiunge i top trend di Twitter. E non è tutto. A detta di ...

Fronte Usa-Italia per far tornare la Russia nel club dei grandi : Italia e Stati Uniti insieme per far tornare la Russia nel G8. Lo ha detto prima Donald Trump, seguito poco dopo da Giuseppe Conte, che via twitter ha dichiarato:? «Sono d'accordo con il Presidente Donald Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti». Ma Mosca frena. Tsuk attacca Trump:?«Gli Stati Uniti sfidano l’ordine mondiale» ...

La musica Italiana perde uno dei suoi maggiori esperti - è morto Paolo De Bernardin. 'Se ne va una persona di rarissima generosità' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' morto a settant'anni Paolo De Bernardin, uno dei più importanti ed autorevoli esperti musicali italiani. Nato a Cupra e cofondatore di Radio 102, De Bernardin è spirato ...

DIRETTA/ Rally Italia Sardegna 2018 : streaming video e tv - il commento dei piloti dopo la "Tergu-Osilo 1" : DIRETTA Rally Italia Sardegna 2018, info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa in Italia, si corre sullo sterrato attorno ad Alghero (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:41:00 GMT)