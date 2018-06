Italia | comunali | conta M5S-Lega | Carroccio verso exploit Nordest

Elezioni comunali Imperia - Scajola sfida Forza Italia : «Non possono esistere modelli e diktat da fuori» : un grande successo». Così Claudio Scajola ha commentato il netto vantaggio ottenuto al primo turno delle Elezioni comunali a Imperia. I cittadini hanno espresso la loro preferenza aggiudicando al ...

Comunali 2018 - l'Italia va un altro po' più a destra. M5S in affanno. Il Pd soffre - ma resiste : Nell'Italia gialloverde c'è un giallo opaco e un verde acceso. Le Comunali ridimensionano i 5 Stelle e lanciano ancora più in avanti la Lega, che traina il centrodestra in tutto lo Stivale. soffre il Pd, ma con sacche di resistenza.Mentre lo spoglio va avanti a rilento, a sei ore dalla chiusura delle urne l'unica certezza è la vittoria del centrosinistra a Brescia, con Enrico Del Bono riconfermato sindaco. Probabili vittorie ...

Elezioni comunali - urne aperte per 7 milioni di Italiani - Alle 19 ha votato il 44 - 05% : urne aperte dAlle 7 Alle 23 in 760 Comuni , 20 dei quali capoluoghi di provincia, per l'elezione di sindaco e consiglio comunale : sono quasi 7 milioni gli italiani chiamati Alle urne. E diventa un ...

Elezioni Comunali : oggi 6 - 7 milioni di Italiani al voto : Domenica 10 giugno 2018, ore 10:00 - Le urne sono aperte da tre ore nei 761 Comuni italiani chiamati al voto. Si chiuderanno questa sera alle ore 23. C'è curiosità per vedere se sarà confermato il trend visto nelle ultime Elezioni politiche e regionali e cioè se gli elettori continueranno a preferire Lega e MoVimento 5 Stelle, le due forze politiche al governo, oppure se si orienteranno verso altre scelte e se il Pd confermerà almeno le sue ...

Elezioni comunali - la strategia di Salvini per conquistare il primato in Italia : Il leader del Carroccio continua a giocare su due tavoli: quello del centrodestra a livello locale e quello con il M5S con il quale ha sottoscritto un patto di governo ma che in prospettiva rimane il suo principale competitor...

Urne aperte in tutta Italia per Comunali - stasera primo verdetto : Roma, 10 giu. , askanews, Sono iniziate alle 7 di questa mattina e termineranno alle 23 le operazioni di voto per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli Comunali in 761 comuni: 586 ...

Sette milioni di Italiani al voto : le Comunali sono (anche) un test per M5s e Lega : Il "governo del cambiamento" alla prova del voto: dopo i test elettorali delle regionali in Molise, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, la prima grande scadenza dopo la formazione della maggioranza parlamentare...

Comunali - domenica 10 giugno oltre 7 milioni di Italiani al voto : Teleborsa, - Sono più di 7 milioni gli italiani che domani, domenica 10 giugno , sono chiamati alle urne. Gli eventuali ballottaggi sono previsti per due settimane più tardi, il 24 giugno. Nel ...

Il giro d'Italia delle elezioni comunali : alla scoperte delle sfide del 10 giugno : LEGGI LISTE, SCHEDE E VOTI: COME SI VOTA PER LE comunali Tags Argomenti: elezioni comunali 2018 Protagonisti: © Riproduzione riservata 05 giugno 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Elezioni comunali 2018 - Forza Italia è un partito anche per giovani : tutti i candidati under : Siamo convinti che i nostri ragazzi porteranno un rinnovamento di volti e idee utile sia al partito sia a tutta la politica locale. Tutto ciò sta ad indicare che il nostro partito, specialmente qui ...