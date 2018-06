Italia - ad aprile produzione industriale in calo oltre le attese : Ad aprile 2018 diminuisce la produzione industriale in Italia che registra una battuta d'arresto dopo mesi positivi, tornando sui livelli di febbraio 2018. Nello stesso mese flessioni mensili si ...

Italia - frenano ad aprile le vendite al dettaglio : Segnali d'indebolimento per il commercio al dettaglio tricolore. Ad aprile 2018 si stima che le vendite al dettaglio diminuiscano, rispetto al mese precedente, dello 0,7% in valore e dello 0,9% in ...

Patch di giugno per Galaxy A3 (2017) in Italia - di maggio/aprile per Xperia XA1 e L1 : Samsung Galaxy A3 (2017) si aggiorna in Italia con le Patch di sicurezza di giugno 2018 e alcuni miglioramenti per i problemi di instabilità. Intanto Sony Xperia XA1, XA1 Plus e XA1 Ultra ricevono le Patch di maggio, Sony Xperia L1 quelle di aprile. L'articolo Patch di giugno per Galaxy A3 (2017) in Italia, di maggio/aprile per Xperia XA1 e L1 proviene da TuttoAndroid.

Huawei supera Samsung in Italia e diventa il primo produttore ad aprile 2018 : Il mercato Italiano degli smartphone ha un nuovo padrone: Samsung, infatti, è stata superata da Huawei. Scopriamo insieme tutti i dettagli diffusi da GFK L'articolo Huawei supera Samsung in Italia e diventa il primo produttore ad aprile 2018 proviene da TuttoAndroid.

Italia - brusco stop per i prezzi alla produzione ad aprile : Ad aprile 2018 si segnala una flessione congiunturale dei prezzi alla produzione dell'industria, dopo una serie di variazioni positive o stazionarie da luglio 2017. Nel mese in questione, informa l'...

Energia - Terna : ad aprile 2018 la domanda di elettricità in Italia è stata di 24 - 1 miliardi di kWh : Nel mese di aprile 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 24,1 miliardi di kWh, in aumento dell’1,5% rispetto ai volumi dello stesso mese del 2017. La performance della domanda ha risentito dell’effetto calendario e temperatura: quest’anno, infatti, aprile ha avuto un giorno lavorativo in più (19 vs 18) ma ha fatto registrare una temperatura ...

I migranti non arrivano più in Italia : ad aprile 2.800 - -78% rispetto al 2017 : Sono in forte calo i migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo: secondo gli ultimi dati forniti da Frontex, ad aprile...

Italia - aumentano ad aprile i prestiti alle famiglie : In crescita le richieste di prestiti da parte degli Italiani. Lo rileva l'Osservatorio CRIF, evidenziando come nel mese di aprile le richieste siano aumentate del 2% rispetto allo stesso mese dell'...

#Libri I titoli più venduti in Italia nel mese di Aprile : ... contribuendo all'evoluzione dell'umanità in tutti i campi possibili: dall'arte alla letteratura, dalla scienza alla politica, non trascurando la cibernetica e la fisica quantistica; ma per uno ...

AlItalia : commissari - ad aprile in cassa 769 mln : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – A fine aprile la cassa di Alitalia ammonta a 769 milioni di euro. E’ quanto emerge dal documento consegnato dai commissari di Alitalia alla Commissione speciale del Senato. Alla fine di aprile 2017, cioè prima dell’avvio dell’amministrazione straordinaria, la cassa era pari a 83 milioni di euro. A maggio 2017, Alitalia ha ricevuto un prestito ponte di 600 milioni ai quali si sono aggiunti 300 ...

ENAV - cresce dell'8 - 5% il traffico di rotta in Italia ad aprile : traffico in aumento sui cieli Italiani nel mese di aprile , con un incremento del traffico di rotta , con o senza scalo, dell'8,5% su base annua a 737.548 unità di servizio, dopo il +7,9% riportato a ...

Italia - rallenta l'inflazione ad aprile : Teleborsa, - Confermato il rallentamento dell'inflazione ad aprile in Italia. Secondo i dati finali dell'Istat , l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC, , al lordo ...

AlItalia : ad aprile 1ma in Europa per puntualità - 4a nel mondo : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Con l’87,22% dei voli atterrati in orario durante lo scorso mese di aprile, Alitalia conferma la sua ottima performance operativa risultando la prima in Europa e la quarta compagnia al mondo per puntualità. La rilevazione è stata diffusa da FlightStats, autorevole società indipendente Usa, che ogni mese stila la classifica delle compagnie aeree per puntualità. Il dato di aprile conferma le ottime ...