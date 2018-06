Isola D’Elba Roberta | 30 anni | muore per un malore dopo essersi tuffata da uno scoglio

Isola D’Elba - terminata la bonifica di un ordigno bellico trovato a pochi metri dalla riva : L’ordigno bellico era stato rinvenuto il 28 maggio scorso nei pressi di Capo Poro, a pochi metri dalla riva, in una zona del litorale frequentata da bagnanti durante la stagione estiva. Le operazioni di bonifica sono terminate oggi col brillamento dell’oggetto, un proiettile di mortaio della seconda guerra mondiale.Continua a leggere

Isola D'Elba, vice prefetto Giovanni Daveti arrestato/ Come riusciva ad abbattere i debiti col fisco : Isola d'Elba, vice prefetto in arresto, fermato anche un mandante dell'assassinio di Bruno Caccia. Altre sette persone sono finite agli arresti domiciliari, perquisizioni in tutta Italia

Il viceprefetto reggente dell'Ufficio distaccato della prefettura dell'Isola d'Elba Giovanni Daveti e un pregiudicato che appartiene a una nota famiglia della 'ndrangheta attiva in Piemonte – ritenuto il mandante dell'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia avvenuto nel 1983 –

Auto – I Trofei Clio R3 e Twingo R1 TOP sbarcano al Rallye Isola D'Elba : Tra le Clio R3 gli occhi sono tutti rivolti sulla sfida tra Ivan Ferrarotti e Riccardo Canzian, mentre fra le "piccole" di casa Renault Alberto Paris punta a consolidare la propria leadreship nel trofeo E' tutto pronto per il terzo round stagionale dei Trofei Renault Rally che orbitano nel più che blasonato Campionato Italiano Rally, di scena questo weekend nella bella cornice dell'Isola D'Elba.