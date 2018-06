Irama è il vincitore di Amici 2018

davidemaggio

: IRAMA è il vincitore di #Amici17! Quanti RT per lui? ?????? - AmiciUfficiale : IRAMA è il vincitore di #Amici17! Quanti RT per lui? ?????? - AmiciUfficiale : Questa sera Irama è veramente da BRIVIDI! Secondo voi merita di essere il vincitore di #Amici17? Se volete votare p… - realtimetvit : Irama è il vincitore di #Amici17. Complimenti! ?? -

(Di martedì 12 giugno 2018)vincePronostici rispettati. Ildi, che nella finale di lunedì 11 giugno (qui la cronaca minuto per minuto della puntata) ha avuto la meglio di Carmen Ferreri nell’ultima e decisiva sfida. Il cantautore, che per partecipare al programma di Canale 5 aveva strappato il contratto con Warner, salvo poi tornarci dopo aver sputato veleno sull’etichetta di Marco Alboni, ha vinto al televoto con il 63% di voti sulla cantante siciliana. A lui, dunque, va il montepremi in palio di 150.000 euro. Niente da fare per Carmen, l’unica che ha insidiato fino all’ultimo una vittoria di‘annunciata’ da tempo. L’allieva si è giocata il primo posto dopo aver eliminato dalla gara Einar (51% vs 49%), che a sua volta aveva superato la ballerina Lauren (53% vs 47%) nella prima sfida della finale. Peril successo ...