«Io pietrificata in un amore a senso unico | mentre lui va e torna a suo piacimento»

(Di lunedì 11 giugno 2018) Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, all’alba dei miei 25 anni, quasi 26, mi sono innamorata. Travolgenti, romantici, appassionati, a tratti rischiosi, ma pur sempre bellissimi. Così definirei i primi 6 mesi della relazione. Oggi purtroppo alla lista si aggiungono altri due aggettivi: doloroso e deludente. Dopo mille promesse il mio sogno è crollato in frantumi per una sua “confusione mentale”, inspiegabile per me quanto per lui. Sarà il momento poco soddisfacente sul lavoro, fatto sta che se n’è andato per “prendersi una bocca d’aria”. Ma è stata una sparizione a intermittenza. Sì perché si fa vivo, a modo suo: una chiamata, un messaggio, un like. Dice che gli manco, che prova ancora dei sentimenti per me, che mi pensa, ma sembra proprio mancargli la cosa più importante: il coraggio dire. Non vuole prendermi in giro. Ha bisogno di tempo. Il tempo. Il mio peggior ...