Inter | offerta alla Roma per Nainggolan | cifre | contropartite ed un intoppo non da poco

Inter - offerta per Nainggolan. Stallo Rafinha - assalto a Chiesa : Alla Roma 29 milioni più un giovane. Proposto prestito biennale al Barcellona. La Fiorentina valuta l'ala 70 milioni

'Inter - lo Sporting rifiuta un'offerta per Piccini' : LISBONA - Va a vuoto il primo tentativo dell' Inter per riportare in Italia Cristiano Piccini . Secondo 'A Bola', lo Sporting Lisbona avrebbe respinto l'offerta nerazzurra di 8 milioni di euro più 4 ...

L'Inter studia l'offerta al Bordeaux con il sì di Malcom in tasca. Sfida Juve-Chelsea per Golovin : Due esterni offensivi con il gol nel dna. Dopo i tesseramenti di de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez , L'Inter è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico Luciano Spalletti , ribadite ...

Calciomercato Juventus - Chiesa : maxi offerta e rilancio Inter : MANDRAGORA E PJACA LE DUE CONTROPARTITE BIANCONERE. PAPÀ ENRICO PREFERIREBBE FARLO RESTARE A FIRENZE OPPURE UN TRASFERIMENTO IN NERAZZURRO--Federico Chiesa è al centro di un'asta di mercato: stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', sia il Napoli che la Juventus sono arrivate ad offrire alla Fiorentina 50 milioni di euro più due contropartite per l'acquisto dell'attaccante classe 1997.

Inter - Spalletti preme per Nainggolan : pronta l'offerta Video : L'Inter sara' sicuramente tra le grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. La priorita' andra' alle operazioni in uscita visto che, entro il 30 giugno, bisognera' chiudere il bilancio in pareggio per eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, dovra' cercare di ricavare tra i trenta e i quaranta milioni di euro di plusvalenza e il lavoro è iniziato ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - offerta con contropartita alla Fiorentina per Federico Chiesa : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in questo inizio di Calciomercato, già messi a segno tre colpi importanti, si tratta dei difensori Asamoah e De Vrij e dell’attaccante Lautaro Martinez. Occhi anche per il centrocampo ed in casa Roma, il sogno di Luciano Spalletti porta a Nainggolan ma è più facile pagare la clausola di Strootman. I nerazzurri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante, in pole Verdi del ...

Inter - sorprendente offerta ad Ilicic : trattativa avviata Video : L'Inter sta preparando quella che è una vera e propria finale contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, allo stadio Olimpico, che vale l'accesso alla prossima edizione della Champions League. I biancocelesti, infatti, sono quarti a 72 punti, mentre i nerazzurri seguono a 69 punti al quinto posto e con un successo supererebbero i ragazzi di Simone Inzaghi in virtù degli scontri diretti, visto che nella gara di andata la partita finì 0-0 ...

Calciomercato Inter - Manchester City e Barcellona vogliono Skriniar : rifiutata una maxi offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter– Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. Tra questi c’è Milan Skriniar, su cui sono piombate Manchester City e Barcellona con chiare intenzioni di strappare il difensore ai ...

