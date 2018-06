“Installa la tua tenda” | 1000 biglietti gratis per Campus Party

meteoweb.eu

: Sfrutta l'energia del #sole ?? e installa un impianto fotovoltaico per la tua #casa ?? o #azienda ?? Senza impegno, u… - EnertelGroup : Sfrutta l'energia del #sole ?? e installa un impianto fotovoltaico per la tua #casa ?? o #azienda ?? Senza impegno, u… - FlavioMezza82 : Campus Party lancia 'Installa la tua tenda': in palio 1000 biglietti gratis - aldoceccarelli : Campus Party: 1000 biglietti gratis con “Installa la tua tenda” -

(Di lunedì 11 giugno 2018)la tuaè l’iniziativa speciale lanciata dacon le aziende partner dell’evento:messi a disposizione di tutti i giovani che vorranno partecipare dal 18 al 22 luglio 2018 a Fiera Milano Rho, al più grande geek camping al mondo. In questo format internazionale dedicato a innovazione e creatività, sono attesi centinaia di migliaia di ospiti, giovani, tende e computer. Decine di migliaia di partecipanti a conferenze, workshop, hackathon, job matching. Festival di esperienze e condivisioni per confrontarsi giorno e notte per (ri)progettare insieme il futuro, ma anche impegno costante per sviluppare, giorno dopo giorno, il codice sorgente del futuro e migliorare il mondo attraverso un uso sempre più consapevole della tecnologia. Futuro, open innovation, giovani, tecnologia, co-creazione, sviluppo sono le sue parole chiave. 5 giorni di creatività ...