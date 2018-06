Inseguimento tra auto | speronamenti e spari | scene da far west a Firenze | grave

Firenze - Inseguimento tra auto : grave scooterista travolto/ Arrestati due rom - nessuna conferma sugli spari : Firenze, sparatoria e inseguimento dopo lite: travolto scooterista. Novoli, via Canova: clan rom rivali, bloccate due persone dalla polizia, il commento del sindaco Nardella(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:42:00 GMT)

Firenze - Inseguimento tra rom. Investito ragazzo su uno scooter : è in gravi condizioni : Paura a Firenze dove intorno alle 12.30, dopo una lite tra alcune persone di etnia rom, è partito un inseguimento. L'episodio è avvenuto in periferia, nella zona di via Canova, angolo via Simone Martini, vicino a un supermercato. Uno dei due uomini rimasto coinvolto nella lite a un certo punto è salito su un"auto e si è allontanato: nella fuga ha centrato in pieno un ragazzo italiano di 29 anni che passava di lì per caso, a bordo del suo ...

Firenze - Inseguimento tra auto dopo lite : investito 29enne - 2 arresti | : successo in periferia dopo un litigio tra famiglie che vivono nel campo nomadi di Poderaccio. Il giovane, che viaggiava su uno scooter, ricoverato in gravi condizioni. Oltre ai fermati, denunciate a ...

Inseguimento fra auto - travolto uno scooter : Paura in strada a Firenze. Una lite tra due rom, residenti nel campo nomadi di via del Poderaccio a Firenze, è sfociata in un Inseguimento in auto , durante il quale è stato travolto uno scooterista. ...

Inseguimento in auto a Firenze - ragazzo in scooter travolto. FOTO : Inseguimento in auto a Firenze, ragazzo in scooter travolto. FOTO La folle corsa per le strade del capoluogo toscano è iniziata dopo una lite tra famiglie rivali nel campo nomadi di Poderaccio. Un 29enne è stato investito ed è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Firenze - Inseguimento tra auto dopo lite : investito ragazzo di 29 anni | : accaduto nella periferia del capoluogo toscano dopo una litigio tra famiglie che vivono nel campo nomadi di Poderaccio. Il giovane, che viaggiava su uno scooter, è stato portato in gravi condizioni in ...

Firenze - spari e Inseguimento tra auto : investito ragazzo di 29 anni | : accaduto nella periferia del capoluogo toscano dopo una litigio tra famiglie che vivono nel campo nomadi di Poderaccio. Il giovane è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Quattro i fermati ...

Formula 1 - il ritratto di Stefan Bellof : un pilota all'Inseguimento : Solo che quel giorno fu il mondo a scoprire un allora semisconosciuto Ayrton Senna. I fatti sono ben noti: a Monaco il giorno del Gran Premio diluvia. In pole position c'è Alain Prost e in dodicesima ...