: L’industria 4.0 attraverso robotica e digitale consente di raggiungere modelli di produzione che esulano dai paradi… - GIConfindustria : L’industria 4.0 attraverso robotica e digitale consente di raggiungere modelli di produzione che esulano dai paradi… - CyberNewsH24 : #News #Industria:produzione +1,9%,cala su mese - sole24ore : Industria, la produzione rallenta la crescita ad aprile -

Frena lale: ad aprile,rispetto a marzo,è a -1,2%. In rialzo invece rispetto ad aprile 2017, +1,9%.Lo rileva l'Istat.Nella media del trimestre febbraio-aprile laè scesa dello 0,7% congiunturale. L'indice destagionalizzato mensile mostra una crescita congiunturale solo per i beni strumentali (+0,7%); in calo invece tutti gli altri raggruppamenti: energia (-4,8%),beni di consumo (-1,3%) e beni intermedi (-1,1%). Nella media dei primi quattro mesi laè invece aumentata del 3,1% su base annua(Di lunedì 11 giugno 2018)