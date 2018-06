India - due artisti linciati dalla folla : “Rapiscono bambini” - ma non era vero : In India, la psicosi legata ai rapimenti dei bambini ha fatto altre due vittime innocenti. Abhijeet Nath e Nilotpal Das, due artisti trentenni, sono stati linciati a morte da una folla inferocita nello Stato di Assam dopo che si era diffusa su un social network la falsa informazione che avessero sequestrato un bambino. La polizia ha arrestato 16 persone accusate di aver partecipato all’omicidio dei due giovani.Continua a leggere

Bomba in un ristorante Indiano in Canada : almeno 15 feriti - è caccia ai due sospetti : Paura in Canada. almeno 15 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno avvenuta in un ristorante di Missisauga, vicino a Toronto. Bomba nel ristorante indiano La polizia...

India - la folla lincia due islamici : "Avete macellato una mucca" : In India, si sa, le vacche sono animali sacri per gli indù e chiunque ne uccida, ferisca o anche solo maltratti una rischia di passare guai molto seri. E' quello che è successo a due giovani Indiani ...

India - tempesta di sabbia e grandine : oltre 90 morti in due stati : Una tempesta di pioggia, grandine e sabbia ha causato ieri oltre 90 morti negli stati Indiani di Uttar Pradesh e Rajasthan e gravi danni a edifici ed infrastrutture. Secondo la Protezione civile Indiana, che sta ancora verificando l’entità dei danni causati dall’ondata di maltempo. Breve ma molto intensa la tempesta, che ha divelto alberi e danneggiato tetti delle case, ha interessato Agra, ma anche la capitale, New Delhi, dove però non si sono ...

Indianata - sedute spiritiche - Museo Archeologico Mann invaso per due sere. Che succede a Napoli? Tutta colpa dei libri : Lasciare entrare la città e i suoi lettori nell'officina dello scrittore, mettere in relazione le opere d'arte presenti in uno dei musei archeologici più prestigiosi al mondo con gli scrittori, ai ...

Due nuovi casi di stupro in India hanno rivelato un altro lato oscuro della società : La brutale aggressione ha provocato la rabbia del mondo politico e della società civile. Ma il primo ministro Modi, un nazionalista indù, non ha parlato su nessuno dei due casi. La violenza sessuale ...

India - forti venti sul Taj Mahal : danneggiati due minareti : Il mausoleo è il monumento all'amore più conosciuto al mondo, costruito nel 1632 dall'imperatore Shah Jahan in memoria della moglie Mumtaj Mahal e ogni giorno attrae migliaia di visitatori. Negli ...

India - una forte tempesta fa crollare due minareti del Taj Mahal : ... Una violenta tempesta di sabbia ha devastato due minareti del Taj Mahal, il mausoleo costruito nel 17esimo secolo ad Agra, in India, diventato simbolo dell'amore per i turisti da tutto il mondo. '...

India - autobus precipita in un burrone : morti 27 bambini - l’autista e due maestre : Viaggiavano su un autobus nello Stato Indiano di Himachal Pradesh quando sono precipitati in un burrone per oltre trenta metri. Trenta i morti finora accertati: ventisette bambini, il conducente del mezzo e due insegnanti. Il sovrintendente di polizia Santosh Patyal ha confermato l’accaduto e ha precisato che l’autobus è uscito di strada nel distretto di Kangra per un errore dell’autista. Tutti i bambini coinvolti erano allievi ...