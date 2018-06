Incontro Trump-Kim | gli Usa vogliono espandersi in Asia e la Nord Corea non pensa affatto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) Nel 1972, dopo la rottura tra Mosca e Pechino, Nixon e Kissinger si recavano in Cina per incontrare Mao, cambiando il corso della storia e della Guerra Fredda. Domani, a 46 anni di distanza e per la prima volta nella storia, un presidente americano in carica stringerà la mano a un membro della famiglia Kim, nel contesto di una guerra che va avanti da 72 anni e che ha lasciato sul campo milioni di vittime. Il meeting avrà luogo a Singapore, alle 9 del mattino (l’una del mattino in Italia) nell’isola di Sentosa al Capella Hotel, in un ambiente che – come descrive Simone Pieranni, inviato sul campo de Il manifesto – si sposa con le scenografie da reality deldi “The Apprentice”. Singapore è stata scelta per tre principali motivi. Primo, per come è stata in grado di gestire ordine e sicurezza, per esempio con il forum annuale Shengri-La. Secondo, perché ha ...