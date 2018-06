“Incontro tra due dittatori a Singapore” | gaffe della Fox

sportfair

: Dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Segretario g… - Palazzo_Chigi : Dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Segretario g… - Agenzia_Ansa : Salvini e Giorgetti arrivano all'incontro con Di Maio e Conte #VIDEO Al tavolo, tra i temi principali, c'e' quello… - SkyTG24 : #UltimOra Incontro tra #Stoltenberg e #Conte a Roma. Il premier: Serve più cooperazione tra #Nato e #Ue. L'Italia c… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Washington, 11 giu. (AdnKronos) –Fox, l’emittente tv preferita da Donald Trump, che nel programma Fox & Friends ha definitotra il presidente Usa e il leader nordcoreano Kim Jong Un un incontro tra “due”. Autrice dello scivolone è stata la conduttrice Abby Huntsman, che si è poi scusata con i telespettatori. La Huntsman, figlia dell’ambasciatore Usa in Russia ed ex aspirante alla presidenza per i Repubblicani Jon Huntsman, stava commentando in studio l’arrivo di Trump a Singapore con Anthony Scaramucci, che per 11 giorni lo scorso anno fu direttorecomunicazioneCasa Bianca. “Stiamo assistendo alla Storia”, ha detto la conduttrice, mentre scorrevano le immagini del presidente Usa che scendeva dalla scaletta dell’Air Force One. “A prescindere da cosa accadrà nell’incontro tra i due ...