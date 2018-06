Incidenti sul lavoro | il rischio aumenta in base al clima

Incidenti in Montagna - Svizzera : scalatore 22enne precipita e muore sul sito d’arrampicata del Mattstock : Grave incidente in Svizzera: uno scalatore di 22 anni è morto ieri sul sito d’arrampicata del Mattstock, nel canton Gallo. Il giovane si stava calando con una fune quando è improvvisamente precipitato per motivi ancora da accertare. La polizia di San Gallo ha aperto un’inchiesta. L'articolo Incidenti in Montagna, Svizzera: scalatore 22enne precipita e muore sul sito d’arrampicata del Mattstock sembra essere il primo su Meteo ...

Incidenti montagna : scialpinisti soccorsi sul Gran Paradiso : Due scialpinisti italiani sono stati recuperati dall’elicottero della protezione civile sul Gran Paradiso. Durante la discesa si sono trovati di fronte ad una situazione pericolosa a causa della neve ‘marcia’ e hanno preferito chiamare il Soccorso alpino valdostano. Entrambi sono in buone condizioni fisiche. L'articolo Incidenti montagna: scialpinisti soccorsi sul Gran Paradiso sembra essere il primo su Meteo Web.

Troppi Incidenti sulle strade. Unione Consumatori propone class action : L'Unione dei Consumatori chiede che venga assicurata maggiore sicurezza a tutela di chi percorre le strade siciliane

Camera : Fornaro - grazie a Leu dibattito su Incidenti sul lavoro : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “grazie a Liberi e Uguali, che aveva inviato una lettera ai Presidenti di Camera e Senato lo scorso 20 maggio per sollecitare un dibattito parlamentare, il tema degli incidenti sul lavoro sarà affrontato dalla Camera il prossimo 14 giugno. Non passa giorno che nel nostro Paese non ci siano incidenti mortali sui luoghi di lavoro”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio Federico ...

Camera : Fornaro - grazie a Leu dibattito su Incidenti sul lavoro : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “grazie a Liberi e Uguali, che aveva inviato una lettera ai Presidenti di Camera e Senato lo scorso 20 maggio per sollecitare un dibattito parlamentare, il tema degli incidenti sul lavoro sarà affrontato dalla Camera il prossimo 14 giugno. Non passa giorno che nel nostro Paese non ci siano incidenti mortali sui luoghi di lavoro”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio Federico ...

Due Incidenti sulle strade di Ragusa : in 24 ore : Due incidenti stradali nel giro di 24 ore sulle strade di Ragusa. Il primo a Comiso e l'altro a Marina di Ragusa. L'auto si ribalta in entrambi i casi

Migranti - Germania e Austria rafforzano controlli sul Brennero/ Borowik : “Così si evitano Incidenti” : Migranti, Germania e Austria rafforzano controlli sul Brennero. Il capo della polizia federale a Monaco, Thomas Borowik: “Così si evitano incidenti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:03:00 GMT)

Incidenti : Verona - sulla A22 tamponamento tra 5 auto e un camion - un morto e 8 feriti : Verona, 31 mag. (AdnKronos) - Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A22 per un incidente, un tamponamento tra cinque auto e un camion, avvenuto tra i caselli di Ala e Avio: una donna deceduta e otto feriti. Le squadre dei pompieri intervenute da Rovereto, Avio e

Incidenti sul lavoro - 2 operai gravi in una ditta nella Bergamasca : Incidenti sul lavoro, 2 operai gravi in una ditta nella Bergamasca Incidenti sul lavoro, 2 operai gravi in una ditta nella Bergamasca Continua a leggere L'articolo Incidenti sul lavoro, 2 operai gravi in una ditta nella Bergamasca proviene da NewsGo.

Incidenti sul lavoro : due operai morti : 23.02 Un operaio è stato trovato morto in una ditta di prodotti farmaceutici a Lonigo (Vicenza). Sembra un incidente di lavoro, secondo i carabinieri. L'uomo, 36 anni, avrebbe indossato la mascherina collegata all'impianto di azoto invece che a quella di ossigeno, rimanendo avvelenato. Mentre un altro operaio è morto travolto da un trattore in un'azienda agricola di Bibbiena (Arezzo). L'uomo,44enne, è stato immediatamente portato in ospedale, ...

Incidenti sul lavoro - calo dei casi in Irpinia : Fa tappa oggi a Caserta il tour Science of Safety di 3M, società che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni. Il tour Science of Safety, giunto alla sua seconda edizione, è un percorso itinerante che prevede 10 tappe in tutta ...

Incidenti sul lavoro - l'ennesima giornata da dimenticare : un morto e due feriti : L'emergenza è reale, il rischio alto. Anche oggi, purtroppo, si allunga la dolorosa lista degli Incidenti sul lavoro, con un bilancio tragico. Istrana, Erbusco, Luson. Tre nuovi casi, con una vittima e...

Incidenti : Venezia - sulla A4 carreggiata libera - coda in smaltimento : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) - Ha raggiunto i 10 chilometri la coda che si è formata in A4 in seguito dell'investimento mortale avvenuto questa mattina al chilometro 374 est, in prossimità del bivio tra Passante di Mestre e A57 (comune di Dolo), in direzione Trieste-Venezia. Da poco la carreggiata è

Roma - due Incidenti sul Gra : traffico paralizzato : 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'intero anello: in carreggiata interna code dalla Salaria alla Roma-Fiumicino per incidente al km 58+800 all'altezza della via del Mare. Code anche in esterna ...