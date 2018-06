Incidente in moto morto il conducente e dispersa una donna

Motociclista finisce fuori strada : Incidente lungo la regionale 71. Ferito un 28enne : Ha perso il controllo della motocicletta ed è finito fuori strada. incidente stradale questa mattina ad Ossaia di Cortona. Qui un 28enne di Tuoro sul Trasimeno è rimasto coinvolto in uno schianto ...

Pavia - Incidente frontale tra moto : morto uno dei feriti. Gli altri gravi : Pavia, 10 giugno 2018 - E' morto nella notte uno dei due motociclisti coinvolti nell'incidente di ieri sera al Canarazz o. C.M., 40enne di Travacò Siccomario, era in sella alla sua Kawasaki. Era stato ...

Moto – Un anno dal pauroso Incidente - Max Biaggi a cuore aperto : la lettera dell’ex pilota : Max Biaggi ad un anno dal terribile incidente di Latina: l’ex pilota romano pronto a dedicarsi completamente ai suoi figli Il 9 giugno è una data che Max Biaggi ricorderà per il resto della sua vita. Lo scorso anno, l’ex pilota di MotoGp è stato protagonista di un pauroso incidente in pista a Latina che lo ha costretto a lungo in un letto d’ospedale. Biaggi non ha mai mollato e, oggi, è tornato quasi al 100% della sua ...

Agerola - Incidente in moto - 18enne in gravi condizioni : Gli ultimi articoli di Cronaca Lettere - Incendiò 4 auto e poi minacciò di morte una ragazza, arrestato Castellammare - Dissesto, stanziati altri 133mila euro per ripagare i creditori RC Scooter: a ...

Incidente - muore motociclista : è caduto dopo aver investito un capriolo : Castelnuovo Valdicecina , Pisa, , 3 giugno 2018 - Un motociclista è morto nel pomeriggio a Sasso Pisano , frazione del comune di Castelnuovo Valdicecina, in provincia di Pisa, dopo aver investito un ...

Fipili - Incidente all'altezza di Cascina - coinvolti due motociclisti : Cascina , Pisa, , 3 giugno 2018 - incidente nel pomeriggio di domenica 3 giugno sulla Firenze-Pisa-Livorno , sul ramo pisano della grande arteria toscana. Una moto ha frenato bruscamente di fronte a ...

Incidente - muore motociclista : è caduto dopo aver investito un capriolo : Tragedia della strada a Sasso Pisano, sul confine tra le province di Pisa e Livorno, in zona Valdicicecina

Incidente in moto muore 42enne : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente in moto muore 42enne ...

Secugnago. Un motociclista morto in un Incidente sulla SS9 : Scontro frontale a Secugnago (Lodi) sulla SS9. La vittima stava percorrendo la via Emilia quando dalla Sp143 è sopraggiunto un

Santarcangelo - terribile Incidente tra auto e moto sulla via Emilia. Grave motociclista : Santarcangelo , Rimini, , 2 giugno 2018 " Tremendo schianto oggi pomeriggio sulla via Emilia , a Santarcangelo , tra un un'Aprilia e una Panda. La dinamica dell'incidente non è ancora stata ...

Mauro va in moto con l’amico al Gp Mugello e muore in un Incidente : era diventato papà da 3 mesi : Tragico incidente nei pressi dell'autodromo del Mugello. Due amici bresciani e appassionati di motociclismo hanno avuto un incidente proprio nei pressi dell'impianto. Il conducente, Mauro Grossi, di 48 anni, è morto sul colpo mentre l'amico che viaggiava con lui è ricoverato in gravi condizioni al Careggi di Firenze. Mauro Grossi era diventato papà solo 3 mesi fa.Continua a leggere

Mugello - motociclista muore in Incidente mentre va a vedere il gran premio di MotoGp : Stava andando all'autodromo del Mugello per seguire il Gp d'Italia, ma Mauro Grossi, motociclista di 48 anni che abitava a Ospitaletto , Brescia, , ha trovato la morte per un incidente stradale di cui ...

Moto : Pirro ok dopo Incidente : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 02 GIU - ''Sono stato fortunato che non mi sono fatto nulla di grave, ma vi assicuro che trovarsi senza freni alla staccata della San Donato non è una cosa bella''. - ...

Incidente a Pocapaglia : ferito motociclista 57enne : Incidente stradale nella mattinata di oggi a Pocapaglia dove, in frazione Saliceto, un motociclista è rimasto ferito cadendo mentre percorreva un bosco. L'uomo, R.N., di 57 anni e con un forte trauma ...