Incidente d' auto mortale | attore Diele condannato a 7 anni e 8 mesi

Incidente tra auto e scooter morti due giovani nel chietino : Chieti - Due persone sono morte in un Incidente verificatosi ieri sera intorno alle 23 lungo la strada provinciale che collega Canosa Sannita e Tollo all' altezza del comune di Canosa. Un'auto Alfa Mito con a bordo due persone, verosimilmente a causa dell'alta velocità, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con uno scooter Aprilia Scarabeo. Nell'impatto è morto sul colpo il passeggero dell'auto, Lorenzo ...

Ragusa - Incidente a Gaddimeli - auto va a fuoco : Ragusa - Sabato notte intorno alle ore 2 sulla circonvallazione che da Marina di Ragusa porta a Punta Secca all'altezza della rotonda Gaddimeli ovest per l'ennesima volta un'autovettura si è ...

Musile di Piave - Incidente tra auto nella notte : otto feriti : La notte scorsa, mezzora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS14 Triestina, in via Fossetta a Musile di Piave, per un incidente tra tre auto di cui due finite rovesciate ...

Incidente frontale tra due auto - il cuoco Alessandro morto a 37 anni : Scontro frontale tra due autovetture: muore un cuoco brindisino, ferita pure una seconda persona. E? accaduto l?altra notte a Piombino, in provincia di Livorno, a perdere la vita un...

Piacenza - autoscatto macabro di un Incidente ferroviario : fino a dove si può arrivare con i selfie : Il 26 maggio 2018 una donna di origini Canadesi, uscendo dal lato sbagliato di un treno Frecciabianca, partito da Bari e diretto a Milano, fermo alla stazione Piacenza, è caduta sulla massicciata che fa da base alle rotaie ed è finita con una gamba sotto al treno, la donna è sopravvissuta all’incidente, perdendo purtroppo l’arto finito sotto la macchina. Quello che desta sensazione in questa tragedia, però non è tanto la dinamica o ...

Auto in coda verso i Cappuccini : Incidente? Non proprio... : La scena sembra d'altri tempi. Un lungo gregge di pecore e agnellini, i cani e alcuni pastori a controllare che tutti gli animali stiano in fila per bene. Di fronte e dietro, una lunga coda di Auto, ...

Incidente ad Eboli - pakistano investito da un'automobile : Approfondimenti Agropoli, bambino di 11 anni investito da un'auto sul lungomare 3 giugno 2018 Tragedia sfiorata, questa sera, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia ad Eboli , dove un uomo ...

Incidente d’auto per Stefano De Martino : Paura per Stefano De Martino che è rimasto coinvolto in un Incidente sulla A1. Il ballerino è uscito illeso da un Incidente in autostrada tra Anagni e Ferentino, mentre viaggiava in auto con un suo amico verso Napoli dove era atteso per impegni di lavoro. L’Incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte, quando l’Audi TT su cui viaggiava si è schiantata contro una Punto. Alla guida ci sarebbe stato l’amico di De Martino e le ...

Incidente auto-scooter : morto ragazzo di 23 anni - gravissima una 22enne : Lui non ce l'ha fatta, lei lotta per la vita in un letto dell'ospedale Civile di Brescia. Drammatico Incidente a Clusane d'Iseo, in provincia di

Spaventoso Incidente all'alba - auto in fiamme : tre morti mentre andavano al lavoro : Scenario drammatico quello si è parato davanti ai soccorritori intervenuti lunedì mattina sulla via nuova Flaminia a...

Incidente a Clusane d'Iseo - scontro tra auto e scooter : muore 22enne : Iseo, 4 giugno 2018 - Tragedia ieri poco dopo le 24 a Clusane d'Iseo , in via Risorgimento, dove si è verificato un Incidente stradale dalle conseguenze mortali. La vittima è un ragazzo di 22 anni che ...

