Inchiesta sul carcere di Bergamo | arrestati l' ex direttore e altre 5 persone

Inchiesta sul carcere di Bergamo : sei arresti - anche l'ex direttore e il comandante della polizia penitenziaria : Le accuse sono turbativa d'asta, falso e corruzione: tutti ai domiciliari. Le indagini nascono dal regime privilegiato concesso a un imprenditore arrestato in...

Serie B - l'Inchiesta sul Parma. Il club : "Nulla di irregolare in quegli sms" : Un comunicato stampa fiume per replicare alla notizia dell'inchiesta su Spezia-Parma 0-2 da parte della Procura Figc che ieri ha ascoltato due tesserati del club, Calaiò e Ceravolo, autori di ...

Grenfell Tower - aperta Inchiesta sull’ordine di restare barricati : “Fu fatale” – Le foto degli appartamenti bruciati : “Stay put“, rimanete barricati. La polizia britannica ha aperto un’indagine specifica sull’ordine ricevuto dagli inquilini della Grenfell Tower, il grattacielo di Londra andato a fuoco nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2017: nel rogo sono morte oltre 70 persone, tra cui anche i due giovani italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi. La direttiva, prevista dagli amministratori in caso d’incendio, era stata ...

Spagna - sotto Inchiesta per aver citato la Chiesa sull'omosessualità : Nuove polemiche in Spagna sulla questione omosessualità . Il Ministero della Pubblica Istruzione del governo di Valencia ha ritirato il materiale didattico di una insegnante di religione del liceo IES ...

Nell'Inchiesta sul braccio destro di Macron c'entrano Stx e le navi da crociera Msc : Piu' avanti, tra il maggio 2012 e il marzo 2014, Kohler è stato direttore aggiunto nel gabinetto dell'allora ministro dell'Economia e Finanze, Pierre Moscovici , attuale commissario per gli Affari ...

Gli investigatori che lavorano sull’Inchiesta Trump-Russia sostengono che Paul Manafort abbia cercato di corrompere alcuni testimoni : Gli investigatori che lavorano per il procuratore speciale Robert Mueller sull’ingerenza russa nelle ultime elezioni americane sostengono che l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, attualmente agli arresti domiciliari, abbia violato i termini della libertà vigilata: avrebbe The post Gli investigatori che lavorano sull’inchiesta Trump-Russia sostengono che Paul Manafort abbia cercato di corrompere alcuni ...

Pescara - bambini e adulti intossicati a scuola : procura apre Inchiesta contro ignoti. Attesa per risultati dell’Asl : La procura di Pescara ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla vicenda dei malori tra i bimbi colpiti da una presunta tossinfezione alimentare. L’ipotesi di reato è relativa a quanto previsto dalla normativa in materia di alimenti. Titolare del fascicolo, che non presenta al momento indagati, è il sostituto procuratore Anna Benigni. È salito a circa 120 il numero delle persone, principalmente bambini, che da venerdì ad oggi hanno avvertito ...

Francia - aperta Inchiesta sul braccio destro di Macron : corruzione : La procura nazionale finanziaria francese ha annunciato l'apertura di un'inchiesta nei confronti di Alexis Kohler, braccio destro di Emmanuel Macron e segretario generale dell'Eliseo. Denunciato per ...

Consulta - gip Roma archivia l’Inchiesta su giudice Nicolò Zanon : Il 7 maggio scorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha archiviato, su richiesta della Procura di Roma, il procedimento penale nei confronti del giudice costituzionale Nicolò Zanon. Lo fa sapere una nota della Consulta. Il 13 marzo scorso la Corte Costituzionale aveva respinto le dimissioni presentate dal magistrato per peculato d’uso. L’accusa riguardava ...

Avellino - indagate moglie e figlie di Ciriaco De Mita/ Truffa e peculato nella sanità : Inchiesta sull'Aias : Avellino, indagate moglie e figlie di Ciriaco De Mita. Truffa e peculato nella sanità, solo due delle ipotesi di reato emerse dall'inchiesta sull'Aias. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:56:00 GMT)

La Procura di Napoli apre un'Inchiesta sulla Juventus : "Gli scudetti sono 34 e non 36" : La Juventus ha vinto il suo settimo scudetto consecutivo, il quarto con Massimiliano Allegri in panchina e il 34esimo della sua storia. Peccato che in casa bianconera non la pensino allo stesso modo e ...

Ucraina - Inchiesta sul volo MH17 : fu abbattuto da un missile russo : L'inchiesta internazionale sull'abbattimento del volo MH17 , avvenuto nel luglio 2014 sui cieli dell'Ucraina orientale, ha stabilito che il missile che ha centrato l'aereo era russo. Il velivolo della ...

'Spogliati e toccati' : l'incredibile Inchiesta sul nuovo trend dello sfruttamento delle colf : Il mondo sommerso delle colf nude Un'inchiesta riportata dal sito ' Metro.co.uk ' ha portato alla luce la procedura per poter essere assunti in una particolare azienda che offre servizi di pulizie molto ...