In Spagna | ' Inter | Rafinha si allontana C' è il Tottenham'

Stampa Spagna - Barca interessato a Pjanic : ANSA, - TORINO, 6 GIU - Il Barcellona sarebbe interessato a Miralem Pjanic, il Real Madrid osserva incuriosito. Secondo il quotidiano spagnolo 'El Mundo Deportivo', il centrocampista bosniaco della ...

Probabili Formazioni Spagna-Svizzera - amichevole internazionale - 3 giugno 2018 : Le Probabili Formazioni di Spagna–Svizzera, amichevole internazionale, 3 giugno 2018, ore 21.00. amichevole molto gustosa in vista della Coppa del Mondo, dove entrambe le Formazioni sono impegnate. Grande curiosità intorno agli elvetici, che nonostante le 9 vittorie su 10 partite sono dovuti passare per gli spareggi, e che nell’ultimo confronto riuscirono a battere le furie rosse, poi laureatisi campioni nei mondiali del Sudafrica ...

Spagna - Ronaldo sarebbe interessato ad acquistare il Real Valladolid : Ronaldo il "Fenomeno", ex giocatore di Inter e Real Madrid, avrebbe messo gli occhi sul club che milita nella seconda divisione spagnola. L'articolo Spagna, Ronaldo sarebbe interessato ad acquistare il Real Valladolid è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Incredibile in Spagna : incidente durante intervista tv a Iniesta - 11 feriti : Undici persone sono rimaste ferite leggermente nel crollo di una gradinata in legno nel campo del Satalia, a Barcellona, durante una intervista televisiva a Andres Iniesta. La gradinata, alta 1,5 metri, era stata montata da una società privata di produzione per l’intervista di un programma della Tv4 al calciatore del Barca, riferisce La Vanguardia. Fra gli undici feriti leggeri, che sono stati medicati in ospedali di Barcellona, ci sono ...

Dalla Spagna : l'Inter ha deciso - ecco quale sarà il futuro di Joao Cancelo Video : l'Inter si appresta a giocare una vera e propria finale contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, domenica alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida decisiva per la qualificazione in Champions League, dove la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a vincere per raggiungere i biancocelesti in classifica a 72 punti e superarli in virtù degli scontri diretti, visto che nella gara di andata giocata al Meazza il risultato fu di ...

F1 Spagna - Vettel : «Sarà una gara interessante» : BARCELLONA - Sebastian Vettel è deluso ma carico in vista della gara di domani. Il pilota tedesco ha fatto registrare il terzo tempo nelle qualifiche: 'Ero contento del mio giro anche se il primo test ...

Fernando Alonso - GP Spagna 2018 : “Siamo lontani ma portiamo novità interessanti. 5 anni che non vinco? Non mollerò mai” : Fernando Alonso è stato il vero mattatore della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Spagna di F1 2018. Il più illustre padrone di casa, inizialmente, è tornato sullo splendido successo di una settimana fa nella 6 Ore di Spa. “Sono state belle sensazioni, non c’è dubbio. Era da tanto tempo che non salivo sul podio per cui hanno assunto un valore maggiore. Devo dire, però, che mi ero preparato ...

Catalogna - Puigdemont : 'Spagna rispetti il diritto internazionale' : "Nove candidati sono finiti in prigione. Io chiedo al governo della Spagna di rispettare la democrazia e il diritto internazionale". Lo ha detto l'ex presidente catalano Carles Puigdemont, in ...