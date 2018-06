In soccorso del Milan arriva Saeed Al-Falasi

Numerosi interventi dell'elisoccorso in montagna e non solo - AostaOggi.IT : Per escursionisti feriti o colpiti da attacchi di panico e incidenti domestici AOSTA. L'elisoccorso ha compiuto diversi interventi nella giornata di ieri, domenica, in montagna e non solo. A Chamois, ...

Migranti : in centinaia al largo della Libia. In soccorso tre motovedette italiane : Inpennata di arrivi. Negli ultimi due giorni sono stati salvati 1100 extracomunitari, più di 600 la scorsa notte.Si rischia un nuovo incidente diplomatico con Malta -

Dai colori ai numeri - cambiano i codici del Pronto soccorso : Non più codice bianco, verde, giallo o rosso. Nei Pronto Soccorso si cambia: i codici utilizzati per 'filtrare' i pazienti all'arrivo sono destinati a diventare cinque e di tipo numerico , così come stabilito dalle nuove linee guida sul triage intraospedaliero, di imminente approvazione da parte della conferenza Stato-Regioni, secondo quanto riportano alcuni organi di informazione. Il Lazio sarà la prima regione a partire a ...

Dai colori a 5 numeri - come cambieranno i codici del Pronto soccorso : Non più codice bianco, verde, giallo o rosso. Nei Pronto Soccorso si cambia: i codici utilizzati per 'filtrare' i pazienti all'arrivo sono destinati a diventare cinque e di tipo numerico, così come ...

Codici del pronto soccorso - arrivano i numeri al posto dei colori : Codice rosso addio. Nei pronto soccorso italiani non sarà più sinonimo di caso urgente. Non da subito, ma dall’anno prossimo, con la prima sperimentazione che parte nel Lazio, i colori saranno sostituiti dai numeri. Finora si andava dal bianco per pazienti non urgenti al rosso per pazienti in pericolo di vita. Con in mezzo il verde e il giallo che è mediamente critico, ma con possibile peggioramento. Ora si cambia e si passa ai numeri: da 1 a ...

Milano - cumuli di macerie nel Pronto soccorso del San Paolo atteso da 16 anni : Foto choc che documentano macerie, muri che cadono a pezzi e sporcizia a neppure cento metri da dove vengono curati i malati. C'è solo un sottile muro in cartongesso a separare il degrado più totale ...

Giovane accusa malore in mare nella Riserva Naturale dello Zingaro - bagnante soccorso da elicottero dell’aeronautica militare : Un bagnante di 29 anni ha avuto oggi un malore a Cala Pisa, all’interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (Trapani). Un elicottero HH-139A dell’82 Centro Csar (Combat Search and Rescue-Ricerca e soccorso) del 15 Stormo dell’Aeronautica militare e’ decollato per prestargli soccorso. Il Giovane bagnante e’ stato inizialmente stabilizzato da un medico in spiaggia e poi, con l’ausilio di un operatore ...

Soccorsi del 118 - la riforma è pronta. A bordo i medici del pronto soccorso : Firenze, 31 maggio 2018 - Le automediche partiranno direttamente dagli ospedali con personale medico dell'équipe dei pronto soccorso ; il numero delle ambulanze con medico a bordo diminuirà mentre ...

Il M5S ha paura delle elezioni - Di Maio chiede soccorso a Mattarella : Il M5S sta facendo una figuraccia in mondovisione. Da tre mesi tiene l’Italia appesa ad un filo. Ha preteso per

Tragedia di Camaldoli : la vittima era un medico del pronto soccorso : Arezzo, 30 maggio 2018 - Cade dalla bici e muore. La Tragedia stamani alle 9.55 a Camaldoli. Un medico del pronto soccorso e del 118 di Sansepolcro, Emanuele Ricci, di 55 anni, in sella alla sua bici ...

Palermo - marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso : Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Continua a leggere L'articolo Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso proviene da NewsGo.

Palermo - marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso : Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso Continua a leggere L'articolo Palermo, marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso proviene da NewsGo.

Palermo - marito di una paziente dà pugno in faccia a un medico del pronto soccorso : Nuova aggressione ai danni di un medico, ancora una volta all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. L'uomo è stato colpito con un pugno in faccia e si è chiuso in una stanza del pronto soccorso ...

Operai morti alla Lamina - forno difettoso e falle nei protocolli di soccorso : le conclusioni del perito dei pm : La relazione tecnica richiesta dalla procura è stata depositata. Ci si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio