In Germania si parla di Smart Cities

Petra Reski - quanto costa parlare di ‘ndrangheta in Germania : Questa è la storia di una giornalista; è la storia di chi, oggi, per raccontare appieno e in libertà ciò che è la mafia, deve scrivere un romanzo. Altrimenti volano querele. Siamo in Germania e una giornalista d’inchiesta, Petra Reski , questo è il suo nome, viene piantata in asso dal settimanale Der Freitag per aver violato il diritto alla personalità di un imprenditore italiano citandolo nell’articolo “Ai boss piace il tedesco”. Del resto ...

Ci sono dei morti e dei feriti per un incidente a Münster - in Germania : si parla di un camion che avrebbe investito la folla : È in corso una grande operazione di polizia a Münster, in Germania: l’account Twitter della polizia locale ha scritto che ci sono dei morti e dei feriti, ma non ha spiegato cosa sia successo. Secondo lo Spiegel e la Süddeutsche Zeitung, due tra The post Ci sono dei morti e dei feriti per un incidente a Münster, in Germania: si parla di un camion che avrebbe investito la folla appeared first on Il Post.