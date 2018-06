In forma | pedalando

vanityfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) Andare in bicicletta non solo ci mette a stretto contatto con la natura liberandoci dai pensieri negativi, ma ci aiuta a perdere peso. Per ottenere risultati visibili è importante praticare questa attività in modo costante, almeno un paio di volte alla settimana per un’ora, senza eccedere nello sforzo perché in questo caso, se la frequenza cardiaca dovesse aumentare il nostro corpo non brucerà più grassi, ma zuccheri. E addio dimagrimento. Stabilire con precisione quante calorie si brucianonon è facile perché è necessario prendere in considerazione diversi fattori quali peso, frequenza cardiaca, tipologia di percorso e intensità di pedalata. Mediamente, però, possiamo affermare che su un percorso pianeggiante il consumo calorico si aggira tra le 300 e le 500 kcal all’ora. Gli effetti positivi di questo sport sul nostro corpo non si limitano solo al dimagrimento. ...