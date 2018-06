Il succo di arancia scongelato fa più bene di quello fresco

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ildisi assimila meglio quando è? Non si direbbe, stando a quanto sostengono un gruppo di ricercatori del Laboratorio di colore e qualità degli alimenti dell’Università di Siviglia. Ildi, se sottoposto a un congelamento a bassissime temperature, potrebbe subire delle trasformazioni che permetto all’organismo umano di assorbire con maggiore efficacia i compostifici di cui è ricco. Nello studio in cui viene mostrato come alcuni tipi di trattamenti a freddo utilizzati dall’industria degli agrumi nella preparazione dei succhi hanno un grande impatto sul colore deld’e sulla concentrazione e bioaccessibilità dei carotenoidi presenti nel. La bioaccessibilità di un composto è la quantità di quel composto che viene liberato dal cibo ed è in grado di essere assorbito dalla parete intestinale in modo che arrivi ...