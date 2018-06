Il Segreto anticipazioni spagnole | Severo sposa Irene dopo Candela

Il Segreto anticipazioni : CARMELO e ADELA cercano un avvocato per SEVERO : Novità in arrivo a Il Segreto per Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza), che nel giro di qualche settimana si troverà ad essere coinvolto in una trama che avrà come protagonista SEVERO Santacruz (Chico Garcia). Disperato per la morte della sua amata Candela Mendizabal (Aida De La Cruz), l’ex proprietario della Miel Amarga rapirà infatti Venancia Almagro (Inma Sancho), l’assassina della sua sposa, e vorrà costringerla con la forza a ...

Il Segreto - episodi spagnoli e anticipazioni 11-15 giugno : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: un nuovo amore per Severo Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale 5. Le vicende degli abitanti di Puente Viejo continuano ad appassionare il pubblico italiano. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Severo troverà un nuovo amore dopo la tragica scomparsa di Candela, morta per salvare il figlio Carmelito dalle grinfie dell’ex suocera Venancia. Poco dopo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 11 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 11 giugno 2018: Donna Francisca convince Saul Ortega a partecipare al suo piano di far saltare in aria la diga per disturbare i lavori del Municipio. Venancia Almagro chiede aiuto ai due parroci in modo che intercedano per lei con Candela. L’anziana donna intende infatti ottenere a tutti i costi il perdono della ex nuora. Ma anche i tentativi dei parroci si rivelano vani, così Venancia si rivolge ...

Il Segreto anticipazioni : arriva DON IGNACIO - il padre di JULIETA : Nelle puntate de Il Segreto in onda nel bel mezzo dell’estate comprenderemo da chi stanno fuggendo JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Consuelo (Trinidad Iglesias); come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, tutto avrà inizio quando Francisca Montenegro (Maria Bouzas) incaricherà Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) di far crollare una casa di accoglienza appena costruita dalla nostra protagonista… Le anticipazioni segnalano ...

Il Segreto - anticipazioni trame dal 11 al 15 giugno : Prudencio bacia Julieta - Saul viene scoperto : La settimana in tv de Il segreto in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale 5. Il segreto, lunedì 11 giugno 2018 Francisca convince Saul a prendere parte al suo piano di far saltare in aria la diga per disturbare i lavori del Municipio. Venancia prova a chiedere aiuto ai due parroci affinché intercedano per lei con Candela. La donna, infatti, non si darà pace finché non avrà ottenuto il perdono della ex nuora. Quando anche i tentativi ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Julieta è in pericolo : Prima di fornirvi le anticipazioni spagnole sulle puntate della soap Il Segreto, desideriamo dare una bella notizia ai Fans. Ebbene sappiate che: dal 19 giugno 2018 il Segreto raddoppia fino all’inizio degli Ottavi dei mondiali 2018. Andrà in onda sia nella Fascia soap alle 15.30 sia in preserale. Mediaset cercherà di salvaguardare, in questo modo il pubblico della soap, troppe volte danneggiata da orari non proprio congeniali. Se ora diamo un ...

Il Segreto anticipazioni dall’11 al 15 giugno : Emilia e Julieta eroine : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Emilia e Julieta aiutano Rosa, Prudencio bacia la Uriarte Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano che una donna, che si chiama Rosa, maltrattata continuamente dal marito scompare. Emilia e Julieta riescono a salvarle la vita, quando è sul punto di gettarsi da un precipizio. Le due le […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dall’11 al 15 giugno: Emilia e Julieta ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : EMILIA e ALFONSO escono di scena??? : Importantissime novità in arrivo dalle puntate spagnole de Il Segreto: stando a quanto scritto dal settimanale Cultura En Serie, sembra proprio che i telespettatori iberici dovranno salutare per sempre ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) ed EMILIA Ulloa (Sandra Cervera), nel cast fin dalla prima puntata della telenovela! Cerchiamo quindi di capire che cosa sta succedendo in Spagna: “complici” della fuga da Puente Viejo del cognato ...

Anticipazioni / Il Segreto - puntate spagnole : Candela muore per colpa di Venancia : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto [VIDEO], lo sceneggiato iberico che dal 2013 va in onda su Canale 5. Le Anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna ci svelano che, nell'episodio 1711, Candela perdera' la vita. Il calvario della Mendizabal avra' inizio con l'arrivo in paese della perfida Venancia, la sua ex suocera. Quest'ultima insistera' per avere il perdono della pasticciera e, non ottenendolo, coinvolgera' ...

Il Segreto anticipazioni 8 giugno 2018 : Saul vuole vendicarsi di Severo e Carmelo : L'Ortega prende parte al piano di Donna Francisca per vendicarsi dei due amici che hanno tramato alle loro spalle.

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 8 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 8 giugno 2018: Adela è in procinto di sposarsi e si incontra con le sue amiche per preparare le sue nozze, ma in lei riaffiorano i ricordi del momento in cui Carmelo le ha confidato di aver ucciso suo marito… Raimundo resta deluso dal comportamento di Carmelo e Severo, mentre Dolores appare sempre più triste e fa testamento: la donna è “in lutto” dopo essere stata lasciata da Pedro e ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Emilia e Alfonso commettono un omicidio : anticipazioni spagnole Il Segreto: Emilia e Alfonso uccidono il generale Pérez de Ayala Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Emilia e Alfonso diventano due assassini. Scendendo nel dettaglio, i coniugi Castaneda uccidono il generale Pérez de Ayala. Sappiamo che quest’ultimo sta creando non pochi problemi a Puente Viejo. Il suo arrivo corrisponde con […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia e Alfonso ...

Il Segreto anticipazioni : NAZARIA rischia di essere uccisa ma MAURICIO… : Nel corso dei mesi estivi de Il Segreto, i telespettatori faranno lo conoscenza di Vicente (Jorge Coralles), un vecchio “nemico” di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas). Giunto a Puente Viejo per obbligare la governante a restituirgli i soldi di un antico debito, l’ultimo arrivato si farà sempre più pericoloso e arriverà addirittura a rapire Miguel, il figlio Segreto di NAZARIA, pur di riuscire nel suo scopo… Dando uno ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 7 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 7 giugno 2018: In molti a Puente Viejo tentano di consolare Dolores, ma invano… Adela parla con il figlio Ulpiano e gli chiede se approva il suo matrimonio con Carmelo Leal… Severo fa un regalo inatteso a Carmelo, che si rende conto di quanto sia importante le loro amicizia. Anche Adela, felice di aver avuto l’approvazione da Ulpiano per il suo matrimonio, sa quanto siano uniti i due ...