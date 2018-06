Il Premier Conte nei luoghi colpiti dal sisma

RICOSTRUZIONE : Premier giuseppe CONTE AD AMATRICE; SINDACO BIONDI - ''PRESTO IN VISITA ANCHE A L'AQUILA'' : 'Dobbiamo far ripartire l'economia, non si può attendere la RICOSTRUZIONE', sottolinea Pirozzi illustrando la proposta di permettere la costruzione delle casette ai non residenti. 'Noi abbiamo visto ...

Il Premier Conte ad Amatrice e le sanzioni di Trump alla Russia. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Successo della Lega e del centrodestra alle amministrative. La coalizione guidata da Matteo Salvini esce rafforzata dal voto nei 761 comuni, vincendo al primo turno in tre capoluoghi: Treviso, Vicenza e Catania. Il centrosinistra perde Terni, dove andranno al ballottaggio Lega e M5s, m

E sono tre. Giuseppe Conte ad Amatrice e nei luoghi del sisma. Terzo Premier in due anni. "Qui perché non si sentano soli" : "sono qui per esprimere solidarietà" alla gente di Amatrice, "sono qui per evitare che queste persone sentano un senso di solitudine e di abbandono". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo ad Amatrice, comune devastato dal sisma del 24 agosto 2016. Dall'agosto del 2016 a oggi, Conte è il Terzo premier che si reca nel comune in provincia di Rieti, divenuto ormai il simbolo delle promesse mancate della ...

Arquata - è il giorno del Premier Giuseppe Conte tra i terremotati : Ascoli, 11 giugno 2018 - E' il giorno del premier Giuseppe Conte , che oggi sarà nelle aree terremotate di Lazio e Marche . Il programma prevede il suo arrivo alle 11.45 nel centro storico di Amatrice ...

Migranti - Salvini vs Malta su Aquarius/ Premier Conte contro Europa : "Emergenza immigrazione - siamo soli!" : Migranti, Salvini sfida Malta:"No alla nave Aquarius". Chiusi i porti italiani mentre una nave con 629 Migranti è in viaggio nel Mediterraneo. Ministro scrive a La Valletta che replica

Vimercate : nell'inchiesta Malaspina spunta il parere del Premier Conte : Non è coinvolto né indagato, ma l'inchiesta Domus Aurea sull'impero Malaspina spunta anche il nome del presidente del consiglio Giuseppe Conte per un pare pro veritate riguardo un hotel di Venezia. Un ...

Trump : Conte un bravo ragazzo. Il Premier : con Usa rapporti strategici - dialogo con la Russia : «Le relazioni con gli Stati Uniti sono tradizionalmente strategiche per l'Italia, andare in conflitto con i partner europei per avere un buon rapporto con la Casa Bianca è una...

[Il retroscena] Fra Trump e Conte è subito feeling. Ed il Premier "neofita" attacca e frena tra lo sconcerto generale : ... rimasto a Roma, la sera prima era ospite dell'ambasciatore russo e ha dichiarato di essere "sostanzialmente d'accordo con la politica sui dazi decisa da Trump" , il presidente Usa li ha fatti ...

Conte-Di Maio - ecco che cosa avrebbe voluto dire il Premier quando è stato stoppato Video : Fonti del governo svelano il mistero dietro quel secco «no» pronunciato, a microfono aperto, dal vicepremier

Conte - governo esercita i poteri speciali sull’azienda per cui il Premier firmò una consulenza (9 giorni prima della nomina) : Conflitto di interessi scampato, almeno formalmente. Resta, sullo sfondo, la questione di opportunità. Giovedì – in assenza del premier partito per il G7 del Canada – il secondo consiglio dei ministri del governo Conte ha deciso di esercitare i poteri speciali (“golden power“) sulla modifica della governance di Retelit spa “derivante dall’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018“. L’esecutivo imporrà ...

G7 Canada - esordio mondiale del Premier Conte/ Dazi e rapporti con Putin - "Trump ha ragione - Russia nel G8" : G7 Canada, la prima internazionale di Conte, Dazi fra i temi caldi, il ministro dell'Interno Salvini detta la linea: "Li appoggiamo". Il neo-premier è volato in Nord America

Beppe Grillo difende Giuseppe Conte/ M5s - "Infamanti allusioni sul Premier telecomandato" : Beppe Grillo difende Giuseppe Conte: Movimento 5 Stelle, l'ex leader ritiene "infamanti" le allusioni sul premier telecomandato e parla del cambiamento M5s-Lega

Canada - al G7 il "debutto internazionale" del Premier Conte : Canada, al G7 il "debutto internazionale" del premier Conte