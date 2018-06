ilfoglio

(Di lunedì 11 giugno 2018) “L’Europa è pronta a entrare in un nuovo periodo di incertezza politica dopo che due partiti populisti in Italia, il Movimento 5 stelle e la Lega, hanno concordato di formare insieme un nuovo governo”, commenta Chatham House. “L’Italia è un paese in cui si incrociano le due principalidell’Ue