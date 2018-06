ilpost

: Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di abusi sessuali: Il papa ha acc… - notiveri : Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di abusi sessuali: Il papa ha acc… - scoopscoop6 : Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di abusi sessuali - matteomatzuzzi : Il Papa ha accettato le dimissioni dei vescovi cileni di Puerto Montt, Valparaiso, Osorno -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ilhaledi tredi abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all’inizio dell’anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo stessoera stato criticato. I tre Ilhaledi tredi abusi sessuali Il Post.