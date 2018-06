Il naufragio del G7/ La giravolta di Trump per separare Russia e Cina : Già a cavallo del secolo si percepivano le difficoltà di questo consesso nel guidare le linee dell'economia mondiale avanzata, come era invece il disegno di quando, nel lontano 1975, i leader ...

Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica : Il primo ministro della Tunisia, Youssef Chahed, ha licenziato il ministro degli Interni del suo governo, Lofti Brahem, probabilmente a causa del ribaltamento della barca con a bordo 180 migranti avvenuto domenica al largo delle coste della Tunisia. Il governo The post Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica appeared first on Il Post.

naufragio di migranti al largo della Tunisia : 48 morti : Ennesimo Naufragio di migranti nel Mar Mediterraneo, a poche ore da quello costato la vita a 9 persone al largo della Turchia. Sempre oggi, al largo delle coste della Tunisia, un barcone con a bordo circa 180 migranti si è inabissato provocando la morte di almeno 46 persone.I soccorritori prontamente giunti sul posto sono riusciti a trarre in salvo 67 persone, molte di nazionalità tunisina, a circa 30 chilometri al largo della costa ...

naufragio al largo della Turchia : 9 morti - 6 i bambini : 12.24 - Secondo quanto riferito dalle autorità di Ankara il motoscafo naufragato oggi nel Mar Egeo al largo delle coste della provincia turca di Antalya aveva a bordo 15 migranti. Nove i morti, di cui sei bambini. Quattro persone sono state tratte in salvo dalla guardia costiera turca e un'altra da un peschereccio. Il natante è naufragato alle 2.22 di oggi al largo dell'isola di Kekova Geykova.Naufragio di migranti al largo della Turchia con ...

Migranti - doppio naufragio al largo delle coste turche e tunisine : oltre 50 vittime : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: al largo delle coste della Turchia e della Tunisia sono morti oltre 50 Migranti in rotta verso l’Europa....

