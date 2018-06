Il M5S resiste nei comuni dove governava

ilgiornale

: Comunali 2018, l'Italia va un altro po' più a destra. M5S in affanno. Il Pd soffre, ma resiste - HuffPostItalia : Comunali 2018, l'Italia va un altro po' più a destra. M5S in affanno. Il Pd soffre, ma resiste - fattoquotidiano : GOVERNO Oggi la fiducia. Berlusconi vede il leghista e chiede garanzie su aziende e giustizia. Il Carroccio vuole l… - fulviodeangeli1 : Comunali 2018, l'Italia va un altro po' più a destra. M5S in affanno. Il Pd soffre, ma resiste -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Se a Vicenza e Siena il M5S non si è manco presentato, non ha sfigurato totalmente in queiche ha amministrato nell'ultimo quinquennio eha avuto non pochi problemi. A Pomezia , in ...